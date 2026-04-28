El Arsenal, preocupado por el césped del Metropolitano

Esta temporada se ha hablado mucho del césped del Metropolitano. La casa del Atlético de Madrid impone por su tamaño, modernidad y el calor de los más de 70.000 colchoneros que se dejan el alma para empujar a su equipo. Sin embargo, la hierba no está a la altura de los escenarios en los que compite.

El césped no está bien: nos resbalamos, se levanta… Un equipo como el Atleti necesita un campo de nivel para jugar Koke Resurrección — Capitán del Atlético de Madrid

Así lo han expresado voces autorizadas del propio club como Antoine Griezmann, quien aseguró, después de golear al Betis en La Cartuja, que "nuestro campo no ayuda mucho y nos complica las cosas porque somos un equipo que intenta jugar", o Koke Resurrección, quien fue más crítico señalando que "el césped no está bien: nos resbalamos, se levanta… Un equipo como el Atleti necesita un campo de nivel para jugar".

Musso y Koke, durante el partido de vuelta de Champions contra el Barça / EFE

La realidad es que el Atlético de Madrid ha logrado sacar provecho de esta circunstancia, la misma para ambos equipos que pisan el Metropolitano, hay que decirlo. Lo comentó Griezmann: "Aprovechamos algunos de sus errores y también el estado del césped, pero nosotros estamos acostumbrados a todo eso", destacó tras un partido, Y Mikel Arteta, el próximo en visitar el feudo rojiblanco, está inquieto, tal y como asegura el medio británico 'Mirror'.

El Tottenham se quejó de que el campo fue regado en exceso antes de su eliminatoria de octavos de final de Champions League en marzo, lo que provocó que los jugadores resbalaran sobre la superficie mojada, con mención especial para un Antonin Kinsky que cuajó una noche para olvidar. Antes, Hansi Flick comentó que el césped estaba demasiado alto cuando el Barça visitó el feudo rojiblanco en Copa. El 1-0 en la ida llegó tras un error de Joan García al intentar controlar con la planta del pie un pase atrás que se elevó ligeramente por culpa del césped.

Antonin Kinsky durante el partido entre Tottenham y Atlético de Madrid en la Champions League / EFE

De este modo, el estado del campo es una preocupación para un Arsenal que se encuentra en un momento clave de la temporada. A tres partidos de levantar la 'Orejona', que sería la primera de su historia, y con la presión de no poder fallar en la Premier League (de hecho, aunque ganen todos los partidos, pueden acabar perdiendo la liga por diferencia de goles, si el City aguanta el pulso), Arteta quiere tenerlo todo bajo control.

¿Qué dice el reglamento?

La UEFA establece normas rigurosas sobre el estado del terreno de juego, pero a su vez, pueden ser difusas. El reglamento marca que “el club local debe hacer todos los esfuerzos razonables para garantizar que el campo esté en las mejores condiciones posibles”, y que "se realizarán rigurosas inspecciones antes del partido". No obstante, ¿cómo se miden "todos los esfuerzos razonables"?

Robert Lewandowski, en el suelo en el Metropolitano / Valentí Enrich

Además, el club local "debe respetar las directrices de corte del césped para los campos de hierba natural. La altura del césped no debe superar los 30 mm y toda la superficie de juego debe estar cortada a la misma altura".

El césped del Metropolitano quedó afectada cuando la NFL aterrizó en Madrid. En noviembre se cambió el césped cuando los Miami Dolphins entrenador para su partido en el Bernabéu, y aunque se hizo con una empresa de renombre, no quedó tan bien como se esperaba.

Más adelante, el club explicó que las condiciones climatológicas de la capital española no eran las mejores para el césped, desgastándolo de más. Y no hay que olvidarse de los conciertos y/o espectáculos que acoge el Metropolitano, obligando a levantar el césped a final de temporada para replantarlo después.