El Arsenal pone a prueba su candidatura europea en Leverkusen

Llegó la hora de la verdad para el Arsenal FC de Mikel Arteta. El momento de la temporada en el que el conjunto londinense debe dejar atrás los fantasmas de campañas anteriores y demostrar que está preparado para conquistar Europa por primera vez en su historia. El primer obstáculo en su camino hacia la gloria será el Bayer Leverkusen, que recibirá a los ingleses este miércoles a las 18:45 en el BayArena en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

El Arsenal llega a esta cita firmando una temporada sobresaliente. Los 'gunners' lideran la Premier League con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, son finalistas de la Copa inglesa, siguen vivos en la FA Cup y afrontan ahora los octavos de final de la Champions como uno de los grandes aspirantes a levantar la 'Orejona'. Pocos equipos pueden presumir de competir por todo a estas alturas del curso.

Un Arsenal invencible

Su rendimiento en Europa ha sido, además, impecable. El Arsenal completó una fase de liga perfecta con ocho victorias en ocho partidos, sumando los 24 puntos posibles. Las cifras hablan por sí solas: 23 goles a favor, solo cuatro en contra y un dato que refleja su dominio absoluto en la competición hasta el momento: el equipo de Arteta todavía no ha ido por detrás en el marcador ni un solo minuto en esta edición de la Champions.

El Bayer Leverkusen, por el contrario, ha vivido una campaña mucho más irregular. El conjunto alemán ha sufrido problemas de continuidad, varias lesiones importantes y también cambios en el banquillo a lo largo de la temporada. Aun así, ha logrado mantenerse con vida en Europa y quiere dar la sorpresa ante uno de los grandes contendientes al título. En la 'liguilla', los alemanes terminaron en la decimosexta posición con 12 puntos. Su camino hacia los octavos pasó por el 'play-off', donde se midieron al Olympiacos. El triunfo por 0-2 en el partido de ida en Grecia fue suficiente para encarrilar la eliminatoria y sellar el pase entre los 16 mejores de la competición.

¡El decisivo doblete de Schick que dio la victoria al Leverkusen! / Champions

Las dinámicas actuales de ambos conjuntos son bien distintas. El Arsenal llega lanzado, con cuatro victorias consecutivas y con buenas sensaciones tras imponerse al Mansfield Town FC (1-2) en la FA Cup el pasado fin de semana. El Leverkusen, en cambio, atraviesa un momento mucho más inestable: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Su último encuentro terminó en un frenético empate a tres frente al Friburgo. Actualmente ocupa la sexta posición en la Bundesliga y la continuidad de su técnico, Kasper Hjulmand, pende de un hilo.

Los precedentes entre ambos clubes en la máxima competición continental se remontan a la temporada 2001-02, cuando coincidieron en la fase de grupos. En aquellos enfrentamientos, el balance fue favorable al Arsenal, con una victoria y un empate. Curiosamente, ese mismo año el Leverkusen alcanzó la final del torneo, donde acabó cayendo frente al Real Madrid.

Hjulmand elogia a los 'gunners'

Kasper Hjulmand habló sobre la dificultad de la eliminatoria: "El Arsenal es, sin duda, el gran favorito y quizá el mejor equipo de Europa en estos momentos, pero ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos anteriormente. Es fútbol. Todo es posible. Estamos entre los 16 mejores y tenemos que disfrutar de esta situación y de estos grandes partidos. Lo disfrutaremos con nuestros aficionados".

Mikel Arteta fue prudente en sus declaraciones, mostrando un gran respeto hacia el conjunto alemán: "Bueno, estamos muy emocionados por jugar la siguiente ronda. Nos hemos ganado el derecho a estar en una posición fuerte, gracias a lo que hemos hecho en la fase liga, y eso es todo. Ahora tenemos que empezar a analizarlos y encontrar la manera de ser mejores que ellos para intentar pasar la eliminatoria".

El balón parado y Martinelli, armas letales de Arteta en Champions

Sobre el césped, el Leverkusen tendrá que prestar especial atención al enorme talento ofensivo del Arsenal. Gabriel Martinelli está siendo el gran referente en esta Champions con seis goles y una asistencia. A ello se suma el poder del balón parado, una de las grandes armas del equipo londinense esta temporada, con 16 tantos logrados en acciones de estrategia, muchas de ellas finalizadas por Gabriel Magalhães y William Saliba. A todo esto hay que sumarle los cuatro goles de Gyokeres, que cada vez está afinando mejor su puntería, y, por supuesto, Bukayo Saka, el jugador más determinante del Arsenal en el último lustro.

Gabriel Martinelli del Arsenal celebra su gol ante el Olympiacos en el partido de Champions / AP Photo/Kin Cheung

El Bayer Leverkusen, por su parte, tendrá una ausencia muy importante en ataque. Su máximo goleador, Patrik Schick, no podrá participar en el encuentro tras haber marcado cuatro tantos en la competición. En ese contexto, gran parte de las esperanzas ofensivas recaen en Alejandro Grimaldo, uno de los jugadores más decisivos del equipo alemán. El balón parado y el empuje del BayArena, un estadio históricamente complicado en las noches europeas, son las principales bazas a las que se agarra el conjunto de Hjulmand.

Para el partido de este miercóles, Arteta cuenta con una lista extensa de bajas: Mikel Merino, William Saliba, Riccardo Calafiori, Leandro Trossard y Martin Ødegaard. Kasper Hjulmand, además de Schick, no podrá disponer de Arthur, Loïc Badé, Lucas Vázquez, Mark Flekken y Nathan Tella, canterano 'gunner'.

Alineaciones probables

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo; Palacios, García; Culbreath, Maza; Terrier, Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli