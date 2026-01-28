CHAMPIONS
Un Arsenal impoluto: campeón de la liguilla de la Champions, ¿campeón de la Premier?
Los 'gunners' confirmaron el honorífico título tras acabar primeros la primera fase de la Champions League
Por segunda temporada consecutiva desde el cambio de formato, un club de la Premier League acaba en lo más alto de la tabla la liguilla inicial. Si el curso pasado fue el Liverpool, a la postre campeón inglés, este año el honor ha recaído en el Arsenal, ahora mismo el mejor colocado para campeonar en la competición doméstica.
A mil por hora
No necesitaba sólo que ganar el cuadro 'gunner' y se puso rápido manos a la obra, con un Kai Havertz omnipresente y que participó en dos de los tres goles londinenses del primer tiempo. Gyökeres no perdonó tras un pase en profundidad de internacional alemán. El sueco estuvo cerca de arruinarlo con un mal control, pero definió como su etapa en el Sporting CP. El Gyökeres que costó 65 millones.
Igualó el Kairat Almaty desde los once metros tras un agarrón de Calafiori a Jorginho que él mismo se encargó de transformar. Pero eso no disuadió al Arsenal, reflejo de un MIkel Arteta que no regala ni un milímetro a su rival. Kai Havertz culminó una excelente jugada invididual, ganó el carril central y resolvió con un derechazo ajustado al palo, inalcanzable para Anarvekov.
Sin contentarse con el 2-1, los 'gunners' fueron a por más y se marcharon al descanso con un 3-1 obra de Martinelli, tanto con suspense tras la corroboración del VAR. Gyökeres se disfrazó esta vez de asistente.
Una marcha menos
Pudo hacer sangre el Arsenal tras el receso, pero la puntería le fue esquiva. Odegaard sustituyó a Havertz y el capitán 'gunner' y de Noruega dispuso de un cabezazo franco que murió manso en las manos del portero kazajo. También la tuvo Gabriel Jesus, que aprovechó un desplazamiento largo para amortiguar y colocar el 4-1 durante unos instantes. El brasileño, no obstante, partía en fuera de juego milimétrico y el gol fue anulado. Arteta contemporizó y dosificó a sus futbolistas para cerrar una clasificación impoluta, con ocho victorias en ocho partidos, a pesar del anecdótico 3-2 final del Kairat.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El cabreo monumental de Gavi por la salida de Dro del Barça
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- Nico Williams ya no descarta nada
- Jesse Bisiwu: ¿La guinda del mercado de fichajes del Barça?