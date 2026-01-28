Un Arsenal impoluto: campeón de la liguilla de la Champions, ¿campeón de la Premier?

Por segunda temporada consecutiva desde el cambio de formato, un club de la Premier League acaba en lo más alto de la tabla la liguilla inicial. Si el curso pasado fue el Liverpool, a la postre campeón inglés, este año el honor ha recaído en el Arsenal, ahora mismo el mejor colocado para campeonar en la competición doméstica.

A mil por hora

No necesitaba sólo que ganar el cuadro 'gunner' y se puso rápido manos a la obra, con un Kai Havertz omnipresente y que participó en dos de los tres goles londinenses del primer tiempo. Gyökeres no perdonó tras un pase en profundidad de internacional alemán. El sueco estuvo cerca de arruinarlo con un mal control, pero definió como su etapa en el Sporting CP. El Gyökeres que costó 65 millones.

Gyökeres y Declan Rice celebran el 1-0 del sueco / EFE

Igualó el Kairat Almaty desde los once metros tras un agarrón de Calafiori a Jorginho que él mismo se encargó de transformar. Pero eso no disuadió al Arsenal, reflejo de un MIkel Arteta que no regala ni un milímetro a su rival. Kai Havertz culminó una excelente jugada invididual, ganó el carril central y resolvió con un derechazo ajustado al palo, inalcanzable para Anarvekov.

Sin contentarse con el 2-1, los 'gunners' fueron a por más y se marcharon al descanso con un 3-1 obra de Martinelli, tanto con suspense tras la corroboración del VAR. Gyökeres se disfrazó esta vez de asistente.

Noticias relacionadas

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal / EFE

Una marcha menos

Pudo hacer sangre el Arsenal tras el receso, pero la puntería le fue esquiva. Odegaard sustituyó a Havertz y el capitán 'gunner' y de Noruega dispuso de un cabezazo franco que murió manso en las manos del portero kazajo. También la tuvo Gabriel Jesus, que aprovechó un desplazamiento largo para amortiguar y colocar el 4-1 durante unos instantes. El brasileño, no obstante, partía en fuera de juego milimétrico y el gol fue anulado. Arteta contemporizó y dosificó a sus futbolistas para cerrar una clasificación impoluta, con ocho victorias en ocho partidos, a pesar del anecdótico 3-2 final del Kairat.