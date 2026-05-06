El Arsenal, una final de Champions y el sueño de cambiar la historia escrita en 2006

Ha sido una larga espera de 20 años la que vivió el Arsenal para clasificarse de nuevo a la final de la Champions League. El fútbol, el club y hasta el formato del torneo son distintos. Pero de todas las cosas que han cambiado desde el ya lejano 2006, hay una sola que le interesa al club londinense: el final.

Esa temporada 2005-06 terminó en un amargo desenlace en el que el Arsenal se escapó con las manos vacías, incluso en una Champions League en la que perdió únicamente un partido, el último. Se marcó así el final de una era... y se tardó casi dos décadas en volver a la cima del fútbol inglés y europeo.

Como gotas de agua

Los dirigidos por Mikel Arteta presumen esta temporada un récord perfecto. Superaron la fase de liga con pleno de victorias (8), en las fases de eliminación han sumado tres empates y avanzaron gracias a sus otras tres victorias.

Una calca casi idéntica a los Gunners de Arsene Wenger en la 2005-06, que en la fase de grupos sumaron cinco victorias y un empate; y superaron las fases de eliminación con victorias en los juegos de ida y empates en los de vuelta.

Incluso en su calidad defensiva se hallan similitudes. El Arsenal de Wenger permitió solo cuatro goles en todo el torneo (13 partidos), mientras que el de Arteta tan solo ha recibido seis en 14 encuentros. Eso sí, en la ofensiva, esta temporada el Arsenal registra casi el doble de goles (29) que en 2006 (15).

El fin de una era

Eran minutos los que separaban al Arsenal de la gloria en la Champions, pero los goles de Eto'o (76') y Belletti (81') le dieron la victoria (2-1) al Barcelona, que sentenció el final de una era en Londres.

Esa final de Champions fue el último vistazo de un Arsenal que marcó época en el fútbol inglés, pero que no volvió a ser el mismo. La base del equipo que alguna vez fue 'invencible' se esfumó después de la final, con la salida de seis jugadores en 2006, incluido el retiro Denis Bergkamp.

Los cambios iniciaron una reconstrucción que dejó una sequía de títulos que se rompió hasta la conquista de la FA Cup en 2014 -- nueve años después de haber sido también el último trofeo en levantar. Para ponerlo en perspectiva, en los nueve años anteriores a 2006 el Arsenal sumó cuatro FA Cups, cuatro Community Shields y tres títulos de la Premier League.

Thierry Henry perdió la final de Champions League con el Arsenal ante el Barcelona, con quien la ganaría en 2009 / EFE

A cambiar la historia

Ahora con Mikel Arteta al mando, los Gunners ya no llevan la etiqueta de un equipo en reconstrucción, han alzado una FA Cup y dos Community Shields desde su llegada en 2019 y ahora tienen la posibilidad de ganar la primera Champions en su historia y su primera Premier League en 22 años.

Son cuatro partidos los que quedan en la temporada del Arsenal -- tres en la Premier League y la final de Champions -- y en cada uno de ellos depende de sí mismo para alzar los títulos.

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Mucho ha cambiado desde 2006, pero incluso cuando ha logrado hacer temporadas casi idénticas en la Champions League, lo único que queda por cambiar es el final.