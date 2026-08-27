El Arsenal ya conoce a sus rivales en la fase liga de Champions: así queda el calendario de Arteta

El sorteo ha dejado al equipo de Mikel Arteta un calendario de máxima exigencia en la nueva fase liga de la Champions, con Real Madrid y Bayern de Múnich como los cruces más mediáticos entre los ocho rivales que le esperan.

El Arsenal conoce ya el camino que deberá recorrer en la fase liga de la Champions League. El sorteo ha deparado a los de Mikel Arteta un grupo de ocho rivales repartidos en los cuatro bombos, con nombres de máximo peso continental como el Real Madrid y el Bayern de Múnich en la parte más exigente del calendario, además de un Borussia Dortmund que completa un menú de auténtico lujo en los dos primeros bombos.

Los "gunners" afrontan la competición con la etiqueta de campeones de la Premier League, tras poner fin la pasada temporada a una sequía de 22 años, y con el recuerdo reciente de una final de Champions que se les escapó. Arteta, que sigue al frente del proyecto, tendrá ante sí un calendario que no admite despistes en el nuevo formato, donde cada punto cuenta de cara a la clasificación directa para los octavos de final.

Bombo 1: Real Madrid en el Emirates, visita a Múnich

El Arsenal recibirá en el Emirates Stadium al Real Madrid, el club más laureado de la historia de la competición y una de las grandes referencias del sorteo. Es, sin discusión, la cita más atractiva de toda la fase liga para el conjunto londinense. El segundo cruce del bombo 1 llega a domicilio, en el Allianz Arena, ante un Bayern de Múnich que sigue siendo sinónimo de exigencia máxima en Europa y uno de los escenarios más complicados del continente.

Bombo 2: Borussia Dortmund en casa, Betis a domicilio

En el segundo bombo, el sorteo ha vuelto a ser generoso en nombres. El Arsenal recibirá al Borussia Dortmund, finalista continental en tiempos recientes y siempre un rival de entidad, mientras que deberá viajar a Sevilla para medirse al Real Betis en La Cartuja, un duelo de aire español que promete ambiente y que confirma el peso creciente del conjunto verdiblanco en Europa.

Bombo 3: Lille en Londres, visita al Nápoles

El Lille visitará el Emirates en uno de los compromisos más asequibles sobre el papel dentro del bombo 3, aunque el conjunto francés ya ha demostrado en ediciones anteriores que sabe competir en la máxima categoría continental. El otro cruce del bombo lleva al Arsenal hasta el Diego Armando Maradona, donde le espera un Nápoles campeón de la Serie A y uno de los rivales más incómodos de todo el sorteo por su exigencia ambiental y futbolística.

Bombo 4: Sabah en casa, Slavia de Praga a domicilio

El calendario se completa con el Sabah, conjunto azerbaiyano que visitará Londres, y el Slavia de Praga, que recibirá a los "gunners" en la capital checa. Son, en principio, los enfrentamientos más favorables del sorteo, aunque el desplazamiento a Praga siempre tiene su punto de dificultad por el ambiente del Eden Arena.

Así queda el calendario del Arsenal en la fase liga:

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