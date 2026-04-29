El Arsenal se chulea de la liga española horas antes de las semifinales de Champions

A pocas horas de que arranque la eliminatoria de UEFA Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, el conjunto londinense ha decidido reforzar su discurso de confianza. En su página web oficial, el club ‘gunner’ saca pecho por sus recientes resultados ante equipos españoles en Europa, destacando una racha que considera aval suficiente para afrontar con optimismo el cruce. “Nos estamos preparando para otra inquisición española”.

Arsenal-Atlético. / NEIL HALL / EFE

El artículo, publicado en la web del Arsenal, repasa estadísticas favorables cosechadas en sus últimos enfrentamientos frente a clubes de LaLiga, subrayando victorias de prestigio y una tendencia que, según el propio club, invita al optimismo. La racha comenzó en 2023: Sevilla 1-2 Arsenal; Arsenal 2-0 Sevilla; Girona 1-2 Arsenal; Arsenal 3-0 R.Madrid; R.Madrid 1-2 Arsenal y Arsenal 4-0 Atlético de Madrid.

La racha de la que presume el Arsenal ante equipos españoles / Arsenal

EL TIEMPO CORRE EN SU CONTRA

Sin embargo, la realidad que rodea esta eliminatoria parece evolucionar en sentido contrario. Con el paso de las horas, la condición de favorito que inicialmente acompañaba al conjunto inglés comienza a diluirse. El peso competitivo del Atlético de Madrid, su experiencia en este tipo de escenarios y el factor cancha del Metropolitano emergen como elementos que equilibran —e incluso inclinan— la balanza.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega respaldado por números recientes y un estilo reconocible, pero enfrente tendrá a un bloque acostumbrado a sobrevivir en noches grandes. El conjunto de Diego Pablo Simeone no solo le gusta sentirse incómodo en este tipo de eliminatorias, sino que ha construido su identidad precisamente en contextos donde el margen de error es mínimo.

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Así, mientras el Arsenal reivindica su pasado inmediato frente a equipos españoles, el Atlético apela a su ADN competitivo. La eliminatoria arranca con un relato previo marcado por la superioridad de los ingleses, pero con la sensación creciente de que, sobre el césped, los motivos tendrán que refrendarse ante uno de los rivales más incómodos del continente. Sacar pecho antes de tiempo en este torneo, casi nunca salió bien.