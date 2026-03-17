El Arsenal es más que candidato a la Champions

Ya no es cosa de sensaciones ni de dinámicas. Tampoco algo puntual. Este Arsenal va muy en serio y es un claro candidato a la Champions League. En la Premier no tiene rival, pero en Europa, en pleno mes de marzo, también asusta a cualquiera tras haber sacado a relucir todas sus virtudes ofensivas, que van más allá del famoso balón parado de Mikel Arteta.

Esta vez lo sufrió en sus carnes un Bayer Leverkusen a merced de los 'gunners' y eliminado este martes tras los goles (más bien golazos) de Eberechi Eze y Declan Rice, que sumados al 1-1 de la ida mandan al Arsenal a cuartos de final, donde ya espera el Sporting CP.

Conocía bien la fórmula el Leverkusen para batir a este Arsenal de Arteta que por momentos parece imparable pero que ya recibió de su propia medicina en el partido de ida. En Alemania, los 'gunners' encajaron el 1-0 en un córner y se recompusieron con un penalti en el 89' que Havertz transformó en el 1-1.

Pero este Arsenal demostró en el Emirates que no solo es fuerte a balón parado. De hecho, esa fue el arma menos ofensiva en los 90 minutos que duró la vuelta. Salvo en un primer remate de Gabriel Magalhaes con el hombro a la salida de un córner, el resto de acciones de peligro llegaron de balón corrido.

Lo intentó de todas las formas posibles el Arsenal, que se topaba siempre con un Blaswich que protagonizó una de las mejores actuaciones individuales de esta Champions, pero que se vio muy solo en Londres.

Mikel Arteta, durante el Arsenal-Leverkusen de Champions / EFE

Zambombazo de Eze

Le negó el gol a Trossard, a Rice, a Saka... Incluso realizó un paradón con el pie y una doble atajada a bocajarro para evitar el 1-0. Pudo con todo, salvo con un zambombazo de Eberechi Eze, que encontró el camino en el 35'. El mediapunta inglés recibió en la frontal, se giró y, a la media vuelta, se sacó un voleón espectacular que se coló por la escuadra. Golazo antológico.

El Arsenal ya está en cuartos / EFE

Apenas había creado peligro el Leverkusen en la primera mitad, salvo en un cabezazo aislado de Tapsoba fácil para Raya. Y tampoco lo hizo en la reanudación. Controló y controló el partido el Arsenal, con ocasiones de Trossard y Gyökeres, hasta que Declan Rice sentenció la eliminatoria pasada la hora de juego.

El centrocampista 'gunner' cazó un rechace en zona de tres cuartos, necesitó tan solo dos toques para controlar y orientarse y un tercero con el empeine para colocarla ajustadísima al palo.

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Otro golazo y 2-0 para el Arsenal, que incluso anotó un tercer tanto invalidado por el VAR por manos de Havertz y que se sostuvo bajo la figura de un David Raya que evitó que el Leverkusen se metiera en el partido con una volada salvadora en el tramo final. El Sporting CP, próximo rival de Arteta en cuartos con las semifinales como objetivo.