CHAMPIONS
Arsenal - Bayern Múnich: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Arsenal - Bayern Múnich de Champions League
Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan este miércoles 26 de noviembre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Bayern Múnich y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará al partido tras una victoria contra Slavia Praga (3-0), una victoria contra el Atlético de Madrid (4-0), una victoria contra el Olympiacos (2-0) y una victoria contra el Athletic Club (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 2 con 12 puntos y +11 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Vincent Kompany registraron una victoria contra el PSG (2-1), una victoria contra el Brujas (4-0), una victoria contra el Pafos (5-1) y una victoria contra el Chelsea (3-1), posicionándose en el 1.º puesto con 12 puntos y +11 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL ARSENAL - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Arsenal y Bayern Múnich, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL ARSENAL - BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Bayern Múnich se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
