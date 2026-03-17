Arsenal - Bayer Leverkusen: Horario y dónde ver el partido de octavos de final de Champions League

Arsenal y Bayer Leverkusen se enfrentan hoy martes 17 de marzo en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Bayer Leverkusen y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto dirigido por Mikel Arteta afronta la eliminatoria con ligera ventaja anímica tras rescatar un empate en Alemania en el duelo de ida, disputado en el BayArena. Los londinenses igualaron 1-1 en los últimos minutos gracias a un penalti transformado por Kai Havertz, después de que Robert Andrich adelantara al equipo alemán al inicio del segundo tiempo.

Ese resultado deja completamente abierta la serie y traslada toda la presión al choque de Londres, donde ambos equipos buscarán el billete a los cuartos de final del torneo continental. El Arsenal, que completó una fase de liga perfecta con pleno de victorias, intentará hacer valer el factor campo frente a un Leverkusen que ya demostró en la ida su capacidad para competir y generar peligro.

Además, el conjunto inglés llega con buenas sensaciones tras su último triunfo en la Premier League y con la confianza de disputar la clasificación ante su afición. El Leverkusen, por su parte, tratará de aprovechar su intensidad en el centro del campo y la velocidad de sus atacantes para sorprender a los 'gunners' en el Emirates Stadium.

HORARIO DEL ARSENAL - BAYER LEVERKUSEN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Arsenal y Bayer Leverkusen, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputa hoy martes 17 de marzo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - BAYER LEVERKUSEN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Bayer Leverkusen se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.