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Arsenal - Bayer Leverkusen, en directo: partido de la Champions League, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen

Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, ante Gabriel Martinelli, del Arsenal

Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, ante Gabriel Martinelli, del Arsenal / Federico Gambarini/ Europa Press

Xavier Turu

Arsenal y Bayer Leverkusen se enfrentan en el Emirates Stadium en la vuelta de los octavos de final de la Champions League

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