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CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal - Bayer Leverkusen, en directo: partido de la Champions League, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la vuelta de los octavos de final de la Champions League entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen
Xavier Turu
Arsenal y Bayer Leverkusen se enfrentan en el Emirates Stadium en la vuelta de los octavos de final de la Champions League
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