Arsenal - Atlético de Madrid hoy: A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de la Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan hoy martes 5 de mayo en el Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los de Mikel Arteta lograron extraer un empate de su visita al Metropolitano, en donde un penal anotado por Gyökeres les dio la ventaja en el primer tiempo hasta que, por la misma vía, Julián Álvarez puso tablas el marcador poco después de iniciada la segunda mitad.

Tras vencer al Fulham y mantenerse sólidamente en la contienda por la Premier, el conjunto de los Gunners se esfuerza en no perder el rumbo y alcanzar su primera final de Champions League por primera vez en 20 años, apalancados aún más en el hecho de que, durante el curso actual de la competición continental, no han perdido (10 victorias y tres empates).

Con eso en mente, la seguridad del español es inamovible. "Tenemos la oportunidad de ganar dos grandes campeonatos. Estamos a pocos partidos de lograrlo. Los jugadores se sienten muy orgullosos de estar en esta posición. Hoy han demostrado el tipo de equipo que somos", comentó el fin de semana.

Por su parte, el combinado dirigido por Diego Simeone viene de vencer al Valencia en LaLiga pese a la gran rotación de plantilla de la que dispuso para mantener frescos a los titulares de cara a la visita a Londres, especialmente considerando que su pase para la próxima edición de la UCL está prácticamente asegurado.

Además, una estadística acompaña el sueño colchonero: aúnan seis victorias en sus últimas siete semifinales europeas, incluyendo la última contra el Arsenal en la Europa League de la temporada 2017-2018, lo cual servirá para palear el hecho de que sus tres derrotas fuera de casa en esta campaña han sido, todas, ante rivales ingleses.

En cualquier caso, ello no cambia nada para el entrenador argentino. "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", declaró.

HORARIO DEL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League, se disputa hoy martes 5 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y tabii.

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