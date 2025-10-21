Arsenal - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 21 de octubre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará al partido tras una victoria sobre el Olympiacos (2-0) y una victoria sobre el Athletic Club (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 6 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria contra el Frankfurt (5-1) y una derrota ante el Liverpool (3-2), posicionándose en el décimo puesto con 3 puntos y +3 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Arsenal y el Atlético de Madrid solo se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos empates y una victoria para cada uno, por lo que el historial se encuentra considerablemente parejo.

Además, el Arsenal se tendrá que enfrentar al Slavia Praga y al Bayern Múnich en las fechas venideras del torneo, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Union Saint-Gilloise y el Inter de Milán.

HORARIO DEL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este martes 21 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.