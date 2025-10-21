Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CHAMPIONS

Arsenal - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Arsenal - Atlético de Madrid de Champions League

Atlético de Madrid goleó al Frankfurt en la última fecha de la Champions

Atlético de Madrid goleó al Frankfurt en la última fecha de la Champions / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 21 de octubre en el Emirates Stadium en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Arsenal - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Mikel Arteta llegará al partido tras una victoria sobre el Olympiacos (2-0) y una victoria sobre el Athletic Club (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 5 con 6 puntos y +4 en el diferencial de goles.

"Es increíble ver lo que ha hecho Mikel Arteta desde que dejó el City"

"Es increíble ver lo que ha hecho Mikel Arteta desde que dejó el City"

Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria contra el Frankfurt (5-1) y una derrota ante el Liverpool (3-2), posicionándose en el décimo puesto con 3 puntos y +3 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Arsenal y el Atlético de Madrid solo se han enfrentado en cuatro ocasiones, con dos empates y una victoria para cada uno, por lo que el historial se encuentra considerablemente parejo.

Además, el Arsenal se tendrá que enfrentar al Slavia Praga y al Bayern Múnich en las fechas venideras del torneo, mientras que el Atlético de Madrid se topará con el Union Saint-Gilloise y el Inter de Milán.

HORARIO DEL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este martes 21 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARSENAL - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas