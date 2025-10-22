En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de Champions
El equipo de Simeone tiene una prueba de fuego en el Emirates Stadium contra uno de los equipos más en forma del planeta
Xavi Turu
Vive en SPORT la tercera jornada de la Champions League en directo.
Arsenal-Atlético
Esta fue la llegada de los futbolistas del conjunto londinense al Emirates Stadium.
Arsenal-Atlético
¡15 minutos para que empiece el partido!
Choque de trenes
El conjunto de Simeone llega a este partido con buenas sensaciones después de ganar a Osasuna en la competición doméstica por la mínima (1-0). Por su parte, los de Arteta son líderes en la Premier League con muy buenas sensaciones y con ganas de llevarse los tres puntos en el encuentro de hoy. Recordemos que el conjunto español ha sumado tan solo tres puntos en Champions, después de ceder ante el Liverpool en la primera jornada, pero golearon al Eintracht con un contundente 5-1. El Arsenal sigue la senda de la competición regular inglesa y ha sumado un pleno con los seis puntos posibles en el terreno continental.
Arsenal - Atlético
Pequeño 'tour' por el Emirates Stadium de Londres.
El vestuario Gunner
Más o menos media hora para que arranque el partido entre Arsenal y Atlético. Así luce el vestuario local.
El XI del Arsenal
Arteta, por su parte, sale con: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; y Gyökeres.
El XI del Atlético
Ya tenemos once del Atlético de Madrid. Diego Simeone saldrá con: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos al minuto a minuto del Arsenal-Atlético de Madrid que dará comienzo en una hora en el Emirates Stadium.
