Arsenal - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de Champions

Choque de trenes

El conjunto de Simeone llega a este partido con buenas sensaciones después de ganar a Osasuna en la competición doméstica por la mínima (1-0). Por su parte, los de Arteta son líderes en la Premier League con muy buenas sensaciones y con ganas de llevarse los tres puntos en el encuentro de hoy. Recordemos que el conjunto español ha sumado tan solo tres puntos en Champions, después de ceder ante el Liverpool en la primera jornada, pero golearon al Eintracht con un contundente 5-1. El Arsenal sigue la senda de la competición regular inglesa y ha sumado un pleno con los seis puntos posibles en el terreno continental.