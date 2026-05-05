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CHAMPIONS LEAGUE

Arsenal - Atlético, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo

Sigue en directo el partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid en el Emirates Stadium

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal. / AFP7 vía Europa Press

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Arsenal y Atlético de Madrid buscan un pase a la gran final de la Liga de Campeones. Sigue el partido en directo en SPORT.

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