Arsenal - Atlético, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo

Enrique Cerezo, presidente del Atlético

En la habitual comida de directivas, más temprana de lo normal en Inglaterra -"no tengo hambre todavía, pero aquí a las 12 hay que comer, si no hay que esperar al día siguiente. El próximo día que vengan a Madrid les voy a poner a comer a las 15 de la tarde"-, Cerezo también dejó algunas frases sobre Julián Álvarez: "Ayer en el viaje le vi bien, le vi bien. Por supuesto que va a estar".