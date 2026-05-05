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CHAMPIONS LEAGUE
Arsenal - Atlético, en directo hoy: última hora de las semifinales de la Champions League, en vivo
Sigue en directo el partido de la vuelta de las semifinales de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid en el Emirates Stadium
Arsenal y Atlético de Madrid buscan un pase a la gran final de la Liga de Campeones. Sigue el partido en directo en SPORT.
XI DEL ATLÉTICO: Julián Álvarez, titular
Estos son los elegidos por Diego Simeone, según adelanta 'MARCA': Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.
Hoy, diversión asegurada
Ojo al dato: ninguno de los últimos 37 partidos UEFA del Atlético de Madrid ha terminado sin goles.
LA IDA
En la ida, el Arsenal golpeó primero en el Metropolitano gracias a la diana de Gyökeres tras el penalti de Hancko. Los rojiblancos empataron por obra de Julián Álvarez, también de penalti tras la mano de Saliba. Con el 1-1, el Emirates Stadium dictará sentencia.
Diego Simeone lo tiene claro
El técnico argentino dejó claro en rueda de prensa que la clave estará en ejecutar con precisión una idea que ya tienen definida: "La idea la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y hacer un buen partido". El 'Cholo' insistió en que el equipo debe mantenerse fiel a su plan durante todo el encuentro, sin perder el rumbo incluso en los momentos de mayor dificultad.
Enrique Cerezo, presidente del Atlético
En la habitual comida de directivas, más temprana de lo normal en Inglaterra -"no tengo hambre todavía, pero aquí a las 12 hay que comer, si no hay que esperar al día siguiente. El próximo día que vengan a Madrid les voy a poner a comer a las 15 de la tarde"-, Cerezo también dejó algunas frases sobre Julián Álvarez: "Ayer en el viaje le vi bien, le vi bien. Por supuesto que va a estar".
¡BIENVENIDOS!
¡Hoooola, hola, hola! Ya estamos aquí para la retransmisión del Arsenal-Atlético válido por la vuelta de las semifinales de la Champions League (21.00h).
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