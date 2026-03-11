Arnau Torelló, psicólogo deportivo: "Lo que hizo Igor Tudor con Kinsky puede afectar a toda su carrera"

Es una de las imágenes de la Champions League. Igor Tudor, entrenador del Tottenham, sustituyó a Antonín Kinsky a los 16 minutos de encuentro tras encajar tres goles, dos de ellos por culpa suya, ante el Atlético de Madrid en octavos de final. El portero checo salió ovacionado del Riyadh Air Metropolitano, pero se marchó completamente enfadado al vestuario en su debut en la competición europea. Su sustituto fue Guglielmo Vicario, el titular habitual bajo palos.

La decisión del técnico del conjunto inglés está dando mucho de qué hablar y desde SPORT hemos contactado con el psicólogo deportivo Arnau Torelló para analizar cómo la repentina sustitución puede afectarle a lo que le queda de trayectoria como deportista, teniendo en cuenta que tiene 22 años.

En primer lugar, el experto en psicología empezó explicando que "la portería es una de las posiciones con mayor exposición psicológica del fútbol", dejando claro que "el error suele acabar en gol y en un escenario como la Champions, el impacto mental es inmediato".

"En los primeros minutos, cuando aparecen dos errores seguidos, se activa algo muy conocido en rendimiento deportivo: la parálisis por análisis. El portero deja de actuar en automático y empieza a pensar demasiado cada gesto. Analiza cómo colocarse, cómo controlar, cómo blocar… movimientos que normalmente salen de forma natural", destapó.

El guardameta checo del Tottenham, Antonin Kinsky, consolado por su compañero, el centrocampista argentino Cristian Romero, al ser sustituido en el minuto 17 de la primera parte. / Kiko Huesca / EFE

Torelló expuso que "cuando el cerebro entra en ese modo de control excesivo, el gesto se vuelve rígido y aumenta la probabilidad de otro fallo", ya que "el portero deja de fluir", y aparecen varios factores:

Pérdida de autoeficacia : la experiencia de un error en situaciones de alto nivel disminuye la confianza del deportista en su capacidad para enfrentarlas en el futuro.

: la experiencia de un error en situaciones de alto nivel disminuye la confianza del deportista en su capacidad para enfrentarlas en el futuro. Espiral de error y presión : el error genera duda, aumentando la tensión muscular y reduciendo la calidad del rendimiento técnico.

: el error genera duda, aumentando la tensión muscular y reduciendo la calidad del rendimiento técnico. Hiperactivación por estrés competitivo : un error temprano en un partido importante puede incrementar el estrés fisiológico, afectando negativamente la toma de decisiones.

: un error temprano en un partido importante puede incrementar el estrés fisiológico, afectando negativamente la toma de decisiones. Exposición pública del error : el conocimiento de que el fallo es visible y comentado públicamente puede aumentar la vergüenza y el ruido mental.

: el conocimiento de que el fallo es visible y comentado públicamente puede aumentar la vergüenza y el ruido mental. Impacto en la identidad competitiva : un error puede activar dudas internas sobre la preparación del deportista, especialmente en jugadores jóvenes.

: un error puede activar dudas internas sobre la preparación del deportista, especialmente en jugadores jóvenes. Ruptura de la sensación de respaldo : la sustitución temprana puede percibirse como una pérdida de confianza, aumentando la presión futura.

: la sustitución temprana puede percibirse como una pérdida de confianza, aumentando la presión futura. Asociación emocional negativa con el contexto : el cerebro puede vincular el contexto del error con una experiencia emocional negativa que se repite en situaciones similares.

: el cerebro puede vincular el contexto del error con una experiencia emocional negativa que se repite en situaciones similares. Golpe a la confianza visible del grupo: un cambio temprano deja al jugador expuesto ante compañeros y rivales, afectando su autoestima y pertenencia al equipo.

Sobre la decisión de Tudor, el psicólogo deportivo fue claro: "En el fútbol profesional es evidente que los cambios forman parte del juego y que el técnico debe proteger al equipo. Pero desde el punto de vista psicológico hay un matiz importante".

El principal motivo es que cuando un entrenador apuesta por un jugador en un contexto tan exigente lo que debe hacer "es sostenerlo en los momentos más complicados", algo que no hizo el técnico del Tottenham. "Si el respaldo desaparece muy rápido, el impacto en la confianza del jugador puede ser profundo", compartió.

Noticias relacionadas

Por esta razón, Torelló señaló que el trabajo posterior es clave: "La confianza no se recupera con discursos motivacionales, sino con experiencias progresivas de éxito, con apoyo claro del entorno y con una reconstrucción mental del episodio".