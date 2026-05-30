Arden las calles de París durante la final de la Champions: empiezan los altercados con fuegos artificiales, policía y gas lacrimógeno

Primeras tensiones cerca del Parque de los Príncipes en París. Multitud de personas protagonizaron altercados, con incidentes en los que se lanzaron fuegos artificiales contra la Gendarmerie nationale, la policía francesa, que respondió con gas lacrimógeno. El primer gol del Arsenal en la final de la Champions, de la mano de Kai Havertz, desató todo tipo de celebraciones en París, a más de 800 kilómetros de Budapest, donde el conjunto de Luis Enrique empezó con mal pie la final europea. Sin embargo, Ousmane empató de penalti tras una mala acción defensiva de Mosquera. Una vez más, la población vuelve a ser protagonista (de forma lamentable), por lo que sucede afuera de los terrenos de juegos.

Y es que ultras del PSG provocaron numerosos disturbios en París que se están saldando con detenidos heridos. Se espera que se incremente la tensión tras la final. Los hinchas del PSG también trataron de bloquear sin éxito la autopista que rodea la capital francesa.

Hace semanas, tras la clasificación a la final, ya sucedió algo parecido. Los ultras del PSG provocaron numerosos disturbios en París que se saldaron con 127 detenidos y hasta 11 heridos, uno de ellos en estado grave. Además, 23 agentes de policía resultaron heridos en una noche que debía ser una gran fiesta en la ciudad, pero que terminó convirtiéndose en sucesivas horas de terror. "No podemos acostumbrarnos a esta violencia que empieza a ser habitual", aseguró Laurent Nuñez.

Las tiendas se han protegido

Esta misma mañana ya podían verse numerosos comercios protegidos con muros, paneles y barreras de seguridad para evitar posibles actos vandálicos o saqueos durante la noche. Se trata de una medida preventiva que se ha adelantado a unos acontecimientos que, por desgracia, parecen repetirse cada vez que se producen grandes celebraciones futbolísticas en las calles de Francia.

El ministro del Interior lamentó la presencia de "cientos de individuos violentos que, cada vez que se celebra un evento de este tipo, provocan incidentes con la policía". Asimismo, destacó la actuación de las fuerzas de seguridad, cuya rápida intervención permitió evitar el saqueo de varios establecimientos comerciales en distintos puntos de la capital.

Primeros disturbios en París provocados por la afición del PSG con la final aún en disputa / Sport.es

Hace semanas, los aficionados del PSG también intentaron, sin éxito, bloquear la autopista que rodea París. Ante estos hechos, el ministro fue contundente y aseguró que las autoridades no tolerarán este tipo de comportamientos. "Vamos a intervenir de manera sistemática", afirmó, insistiendo en que se actuará con firmeza frente a cualquier alteración del orden público.

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Cabe recordar que el año pasado, cuando el PSG derrotó al Inter de Milán y conquistó la primera Champions League de su historia, la noche de celebraciones terminó con un balance de dos fallecidos y 150 detenidos. Por ello, el ministro criticó al alcalde de París, Emmanuel Grégoire, por anunciar de forma unilateral la creación de una 'fan zone' para seguir la final en Budapest. "En general, este tipo de decisiones deben hablarse previamente con el prefecto de policía", señaló antes de concluir: "El Estado siempre responderá con firmeza".