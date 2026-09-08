Antony Peart: "La Champions League no tiene comparación"

La Champions League tendrá un nuevo patrocinador global la próxima temporada: Haier. La empresa de electrodomésticos, número 1 durante 17 años en volumen de mercado, presentó el acuerdo, vigente de 2027 a 2031, en la feria IFA de Berlín. Antony Peart, Director de Marca de Haier Europa, atiende a SPORT para explicar las claves de esta alianza estratégica.

¿Qué significa para Haier tener una alianza como esta con una organización tan importante como la UEFA?

Es el siguiente paso en nuestro camino. Si echamos la vista atrás, llevamos varios años construyendo nuestro portfolio de acuerdos y patrocinios deportivos. En fútbol, por ejemplo, están el Liverpool, el PSG, LaLiga, la Serie A, la liga portuguesa y la selección de Marruecos. En tenis, contamos con dos de los grandes torneos del mundo: Roland Garros y el Open de Australia.

La Champions League nos aporta una dimensión adicional y es, de alguna manera, la guinda del pastel. Por su alcance en todos los países europeos, la Champions League no tiene comparación. Además, la competición ofrece una exposición continuada desde septiembre hasta mayo. Por eso es una propiedad deportiva tan potente para nosotros y estamos deseando empezar a trabajar en esta alianza a partir de 2027.

¿Qué significa para una marca tener presencia en el deporte? ¿Por qué es tan importante?

Lo primero que pensamos es en el reconocimiento de marca. El deporte nos proporciona una enorme visibilidad. Pero no se trata únicamente de notoriedad, sino también de familiaridad. Podemos gastar millones y millones de libras simplemente para conseguir que nuestro nombre sea más conocido, pero eso no significa necesariamente nada para el consumidor final.

Lo importante es qué asociación establece el consumidor con la marca y qué relación tiene con ella. Eso es fundamental para nosotros a la hora de desarrollar esta alianza: queremos que Haier esté asociada con la tecnología para el hogar inteligente y con la integración de la inteligencia artificial en nuestros electrodomésticos. Es un ámbito en el que somos muy fuertes y que queremos potenciar a través de este acuerdo.

¿Qué tipo de tecnologías cree que podrían implementarse en el deporte para hacerlo más accesible?

En lo que se refiere a nosotros, la lavadora de múltiples tambores, por ejemplo. Es lo que define a Haier: la innovación. No queremos ser los últimos en innovar. Fuimos pioneros en refrigeración, con los frigoríficos de múltiples puertas. Y ahora tenemos productos nuevos como esta lavadora de múltiples tambores, que cuenta con tres o cuatro tambores. Desde el punto de vista de alguien que practica deporte, como yo, que juego al fútbol o al tenis, es una lavadora perfecta. Aunque solo tengas ropa deportiva, puedes ponerla en uno de los tambores pequeños y lavarla por separado. Después puedes poner la ropa de cama en el tambor inferior. Y, si tienes un bebé, puedes utilizar otro de los tambores para lavar su ropa. Lo mejor de todo es la comodidad.

Ese es un ejemplo. También podemos hablar del deporte y la nutrición. Nuestros productos de refrigeración desempeñan un papel importante en la conservación de los alimentos. Existe una tendencia a alejarse de la nutrición deportiva basada únicamente en vitaminas y suplementos. Lo que hacen nuestros productos es favorecer la conservación de los alimentos naturales, de modo que puedas obtener esos nutrientes y suplementos de los propios ingredientes que tienes en el frigorífico. Ya sea a través de las verduras, de la carne o de otros alimentos, una conservación adecuada permite mantenerlos en las mejores condiciones. Eso es lo que nuestra tecnología puede aportar al deporte.

¿Qué aprendizajes tecnológicos se pueden extraer de grandes acontecimientos como un Mundial o la Champions League?

En los grandes eventos hay, obviamente, un componente importante de hospitality, pero también está toda la publicidad que ves por todas partes. El problema es que todo esto se está convirtiendo en algo muy homogéneo. Hay mucha repetición y el consumidor acaba viendo continuamente los mismos mensajes. Por eso es fundamental entender, desde la perspectiva de un patrocinador, cuál es tu espacio y qué espacio puedes hacer tuyo.

Es clave que sepamos desarrollar esa estrategia. Nuestro patrocinio de la Champions League no comienza hasta 2027, así que tenemos hasta julio para asegurarnos de que contamos con un enfoque de marca realmente sólido y con una estrategia clara de llegada al mercado. Tenemos que decidir cuál será el mensaje clave que queremos transmitir al consumidor final.

¿Ya han pensado en actividades concretas?

Sí. Ahora mismo tengo muchas ideas en la cabeza. Cada mañana me despierto con nuevas ideas, especialmente con nuestro nuevo portfolio. Creo que tiene mucho potencial, tanto desde la perspectiva deportiva como desde la tecnológica. Tenemos ideas muy interesantes que podemos llevar a la realidad.

Su marca implementa la IA en electrodomésticos. ¿Como se puede implementar la IA en el deporte?

Es una pregunta realmente interesante. Tengo quizá una perspectiva algo diferente sobre la inteligencia artificial. Creo que en algunos ámbitos se está poniendo demasiado el foco en la IA. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero ¿qué significa realmente? ¿Y qué hace realmente para beneficiar al consumidor final? Ahí es donde creo que somos diferentes de muchos de los fabricantes que existen actualmente. No queremos hacer ''AI washing'. No queremos incorporar inteligencia artificial simplemente para añadir una función o una característica más. Tiene que aportar algún beneficio. Por eso, en ocasiones, la inteligencia artificial consiste más en eliminar tecnología que en añadirla.

¿En qué otras competiciones le gustaría que estuviera presente la marca?

En este momento, nuestro portfolio se centra en fútbol y tenis. Tenemos una dirección y una estrategia muy claras en ese sentido. Si me pregunta personalmente qué me gustaría, a mí me gusta el ciclismo. También he empezado a jugar al pádel. Ahora todo el mundo juega al pádel. Pero eso es una perspectiva personal.

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Creo que estamos realmente satisfechos con lo que tenemos actualmente. Contamos con una estrategia muy definida y con una estrategia de llegada al mercado muy clara en nuestras dos grandes categorías de patrocinio: el tenis y el fútbol.