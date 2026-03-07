Anthony Gordon, la 'bala' del Newcastle que amenaza al Barça

El FC Barcelona ya tiene señalado en rojo uno de los grandes peligros del Newcastle de cara al cruce de octavos de final de la Champions League: Anthony Gordon. El extremo inglés está firmando una temporada espectacular en Europa y se ha convertido en la gran referencia ofensiva del conjunto de Eddie Howe.

Los números del ariete hablan por sí solos. En apenas diez partidos de Champions, Gordon ha firmado diez goles y dos asistencias, unas cifras que lo sitúan entre los jugadores más determinantes de la competición. Solo Kylian Mbappé, con 13 tantos, supera al inglés en la tabla de máximos goleadores. El exjugador del Everton se encuentra en la tabla por encima de jugadores como Harry Kane (8), Erling Haaland (7) o Victor Osimhen (7).

Su impacto en el torneo ha sido inmediato. En el partido de ida del 'play-off' de Champions ante el Qarabağ, Gordon firmó un espectacular 'póker' en la primera parte de un encuentro que terminó con goleada de las 'urracas' por 1-6.

No solo son goles

Pero el peligro de Gordon no se limita únicamente a su capacidad goleadora. El 'extoffee' también es el jugador más rápido de la presente edición de la Champions League. Según los datos recogidos por el CIES, el extremo inglés alcanzó una velocidad punta de 37,92 km/h, el registro más alto de toda la competición. Un dato que explica perfectamente el estilo de juego del Newcastle. El conjunto inglés se siente especialmente cómodo cuando encuentra espacios para correr y lanzar contragolpes a toda velocidad. En ese escenario, Gordon se convierte en un arma letal.

Precisamente ahí deberá prestar especial atención el Barça de Hansi Flick. El equipo azulgrana ha mostrado debilidades defensivas durante la temporada y ha sufrido en varios partidos ante rivales que explotan bien las transiciones rápidas. Carlos Forbs en Brujas o Estevão en Stamford Bridge son ejemplos que deben servir de advertencia para lo que puede suceder ante un jugador con el perfil de Gordon.

El precedente entre ambos equipos, además, invita a pensar en una eliminatoria abierta. El pasado mes de septiembre, Barcelona y Newcastle se enfrentaron en la primera jornada de la 'liguilla' en St James' Park, donde los 'culés' se impusieron por 1-2 gracias a un doblete de Marcus Rashford en un encuentro muy igualado.

Gordon, el epicentro del Newcastle

Desde entonces, el Newcastle ha crecido en Europa alrededor de la figura de Gordon. El delantero inglés acumula 15 goles y 5 asistencias en 40 partidos entre todas las competiciones y llega al duelo tras marcar de penalti en la victoria ante el Manchester United (2-1).

Anthony Gordon, del Newcastle United, marcando de penalti el 1-0 ante el Manchester United / ADAM VAUGHAN

Su impacto ha sido tal que ya ha hecho historia en el club: con sus diez goles en Champions, Gordon se convirtió en el máximo goleador histórico del Newcastle en la máxima competición continental, superando los siete que logró Alan Shearer.

El martes, en St James’ Park, el Barça se enfrentará a un rival que ha encontrado en Gordon a su principal argumento ofensivo. La velocidad del inglés y la capacidad del Newcastle para explotar los espacios convierten cada transición en una amenaza real. Si los de Flick quieren encarrilar la eliminatoria, deberán vigilar muy de cerca al futbolista más desequilibrante del conjunto de Eddie Howe.