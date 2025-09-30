Amargo retorno de 'The Special One'

No fue, seguramente, el retorno soñado de Mou a Stamford Bridge. Autocalificado como 'The Special One' tras su llegada en 2004 y triple campeón de la Premier League en dos etapas distintas (2004-2007 y 2013-2015), fue recibido con honores en el oeste de Londres, su segunda casa. “Ya he jugado en Stamford Bridge con el Tottenham, el United y el Inter. Pero ahora no soy 'blue', soy 'red' y quiero ganar”, avisaba un José Mourinho que se fundió en un emotivo abrazo con Thresa Conneely, responsable de prensa que lleva 48 años en el club. Prácticamente obligado a mejorar la imagen ofrecida en la derrota ante el Qarabag - que derivó en el despido de Bruno Lage -, el Benfica no fue capaz de sobreponerse al gol en propia de Richard Ríos y se marchó de vacío ante un Chelsea que cosechó su primer triunfo en la competición (1-0).

A las Águilas les pesó ese tanto en propia puerta de Richard Ríos. Pedro Neto realizó un cambio de juego magnífico al desmarque de Garnacho, que puso el centro atrás de primeras, desviado por el colombiano hacia su portería. El Chelsea pisó más área rival con los Garnacho, Pedro Neto, Enzo y compañía, pero Lukébakio estrelló un balón en la madera.

Enzo Maresca le ganó la partida a Mou en la pizarra y su Chelsea planteó posesiones largas de balón para obligar al Benfica a perseguir sombras y desgastarse corriendo de lado a lado. Aun así, el cuadro lisboeta no se dio por vencido y trató de incomodar a un Chelsea muy sólido atrás. La ocasión más clara en la segunda mitad se la apuntó Aursnes, que recibió un balón dentro del área y estrelló su disparo en el cuerpo de Robert Sánchez. Joao Pedro, que ingresó a la hora de encuentro, fue expulsado por doble amarilla en el descuento. Y, Mou, desesperado, protestó al colegiado y se llevó la amarilla.

A pesar de la derrota, Mourinho fue todo un caballero ante la que fuese durante varios años su afición y, durante el transcurso del primer tiempo, se acercó a los hichas de las Águilas para pedirles que dejasen de lanzar objetos a Enzo Fernández, ex del Benfica, cuando iba a servir un córner. Un regreso emotivo... pero amargo.