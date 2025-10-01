Alineación PSG hoy: el once de Luis Enrique contra el Barcelona en la Champions League

El PSG visita al FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys hoy miércoles 1 de octubre con motivo de la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Los de Luis Enrique se preparan para afrontar un partido con mucha historia al que su rival llega con ganas de revancha.

Después de un plácido debut ante la Atalanta (4-0), el PSG afronta el primer gran desafío en su defensa del título. El duelo entre parisinos y azulgranas se ha convertido en un clásico del fútbol europeo que últimamente sonríe a los primeros, aunque la histórica remontada del Barça en 2017 (4-0, 6-1) todavía levanta ampollas.

Condicionado profundamente por las ausencias capitales de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Marquinhos, Luis Enrique se ha visto obligado a formar un once de circunstancias. Barcola, Mbaye y Mayulu formarán una línea ofensiva prácticamente inédita, mientras que en el centro del campo destaca la presencia de un Vitinha que llega al partido entre algodones.

A pesar de la plaga de lesiones, el PSG sigue presentando un elenco temible capaz de batir a cualquier rival tanto en Francia como en Europa. Los parisinos llegan decididos a dar guerra, pues el resultado de este choque de titanes puede marcar profundamente la posición final de ambos en la clasificación de la fase liga

¿Cuál es la alineación del PSG contra el Barcelona hoy?

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Barcola, Mayulu y Mbaye.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Ferran y Rashford.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y PSG a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.