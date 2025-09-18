Alineación Newcastle hoy: el once contra el Barcelona en la Champions League

El Newcastle United recibe al FC Barcelona en el St. James Park hoy jueves 18 de septiembre con motivo de la primera jornada de la fase liga de la Champions League. Las 'Urracas' afrontan su debut en la presente edición con la ambición de conseguir un buen resultado ante uno de los grandes aspirantes al título.

Después de un complicado inicio de temporada, en el que apenas han conseguido celebrar una victoria en los cuatro primeros partidos, los ingleses llegan decididos a cambiar el 'chip' en la máxima competición europea. El sistema de clasificación único otorga poco margen de error, por lo que es importante empezar sumando desde el principio para no comprometer la posibilidad de acceder a la siguiente ronda.

Sabedor de la importancia del partido, Eddie Howe ha optado por no dejarse nada en el tintero y formar con la mejor alineación posible. El técnico inglés apuesta por su bloque habitual, en el que destaca la presencia de Guimaraes, Tonali y Joelinton en el centro del campo.

Una de las principales bazas del Newcastle contra el FC Barcelona es la altura de algunos de sus integrantes, y el guardameta Nick Pope y la pareja de centrales formada por Daniel Burn y Fabian Schär apuntan a minimizar el impacto del juego aéreo del Barcelona, que tendrá que buscar otras vías para encontrar la portería contraria.

¿Cuál es la alineación del Newcastle contra el Barcelona hoy?

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lewandowski y Rashford.

Árbitro: Glenn Nyberg.

Estadio: St. James' Park.