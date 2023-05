Esta es la alineación del Manchester City para medirse al Real Madrid

Pep Guardiola repite el mismo once que en el partido de ida: Stones flexibilizará el dibujo Haaland, que en el Bernabéu estuvo maniatado, vuelve a ser la gran amenaza ofensiva

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha calcado el equipo inicial que se midió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el partido de ida: Stones permitirá al bloque inglés ser versátil y flexible con el dibujo.

El multimillonario proyecto del Manchester City vuelve a acariciar el ansiado sueño de conquistar la primera Champions de la historia del conjunto inglés. Enfrente, el Real Madrid, verdugo la temporada pasada en las mismas circunstancias que las actuales, exceptuando que será el Etihad quien dicte sentencia este año.

Con el empate conseguido en el Santiago Bernabéu, Guardiola no quiere sorpresas y apuesta por el once esperado. Con la única baja de Nathan Aké, el City saldrá con los mismos once jugadores con los que disputó el partido de ida.

Este es el once: Ederson; Walker, Rubén Dias, Akanji; Bernardo, Stones, Rodri, Grealish; De Bruyne, Gündogan; Haaland.