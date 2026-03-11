El aliado inesperado de Flick en Newcastle

El Barça no lo pasó bien en Newcastle. Se notó que pesaban las piernas y eso repercutió en el juego, más espeso e impreciso de lo habitual. El equipo de Flick sufrió con la verticalidad de Barnes y Elanga en las bandas, la batería incansable de Joelinton y Tonali en el centro del campo o la solidez de Hall para contener la magia de Lamine Yamal. Por eso, el 1-1 es más que positivo para sellar el billete a cuartos de final en la vuelta en el Camp Nou. Un resultado, eso sí, que nunca se habría dado de no ser por el inesperado aliado de Flick.

El cuadro azulgrana necesita sentirse bien para ganar o, por lo menos, para creer que puede hacerlo. Por eso, tras los primeros minutos en St. James' Park, quedó claro que iba a ser un partido incómodo. Y la Champions no perdona, especialmente a quien le cuesta competir.

Champions

Parecía incluso que el 1-0 de Barnes en el 86' tampoco era dramático para jugárselo todo en la vuelta en el Camp Nou, visto lo visto sobre el césped, pero entonces apareció Dani Olmo... y Malick Thiaw.

La magia de Olmo

El futbolista catalán saltó al césped en el minuto 70 por un Pedri exhausto. La papeleta no era nada fácil: entrar en un choque de un ritmo altísimo, con todo abierto y con la presión de saber que en cada balón que iba a controlar de espaldas tendría a una 'urraca' lanzándole su aliento en el cogote.

Olmo y Casado celebran el penalti / Valentí Enrich / SPO

Por suerte para el Barça, Olmo fue cogiendo ritmo y acabó provocando un penalti en el descuento, ya con el tiempo consumido, para que Lamine Yamal pusiera las tablas en el marcador desde los once metros. El de Terrassa se sacó de la manga una finta exquisita que, de manera un tanto torpe, le compró Malick Thiaw, metiendo la pierna muy lejos del balón y derribándolo claramente dentro del área.

El penalti de Thiaw

El central alemán de 24 años, que estaba cuajando un partido sensacional al lado de Dan Burn, ensució su gran noche con esa acción. Venía de destripar al Barça con sus pases entre líneas y de desesperar a los atacantes culés con su solidez, pero la magia de Olmo le superó. Cayó en la trampa y condenó a su equipo a empezar de cero en el Camp Nou. Su cara lo decía todo.

El penalti de Thiaw sobre Olmo / ADAM VAUGHAN / EFE

Al final, al Barça le salvó el talento de Olmo y la pizca de suerte que no encontró en tantas otras noches de Champions. Así es la competición reina: un detalle lo puede cambiar todo. La temporada pasada salió cruz en el Giuseppe Meazza y anoche, en St. James' Park, salió cara. Cosas del fútbol.

Lo que está claro es que ahora no queda otra que ganar y dominar en la vuelta en el Camp Nou. Seguramente, sin cargar aún con el monumental desgaste de la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, otro gallo cantará.