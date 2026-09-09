Alerta en París por la llegada de los hooligans del Slovan de Bratislava

El Paris Saint-Germain comienza esta noche su defensa de la Champions League. El conjunto dirigido por Luis Enrique recibe a las 21:00 horas en el Parque de los Príncipes al Slovan Bratislava, en un estreno marcado no solo por la expectación deportiva, sino también por la preocupación de las autoridades francesas ante la llegada de aficionados considerados de alto riesgo.

Han pasado 102 días desde que el PSG conquistara su segundo título consecutivo de la Champions tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis. Ahora, el conjunto parisino afronta el reto de lograr un histórico tercer título seguido y sabe que empezar con victoria será importante antes de medirse en las próximas jornadas al Manchester City (14/10) y al FC Barcelona (20/10).

El inicio de temporada, sin embargo, no ha sido el esperado. El PSG perdió ante el Lens en la Supercopa de Francia, empató posteriormente frente al Rennes y el Lille, y cayó derrotado ante el Mónaco en la Ligue 1. Una dinámica que los parisinos tratarán de cambiar en su estreno continental.

Enfrente estará un Slovan Bratislava que llega a esta fase tras eliminar al Celje esloveno. El conjunto eslovaco, ocho veces campeón de su país, también ha mostrado cierta irregularidad y acumula dos derrotas en su campeonato nacional. Al frente del equipo se encuentra Yaya Touré, que afronta con ilusión el desafío de enfrentarse al vigente campeón de Europa.

ALERTA 'HOOLIGAN'

El partido también ha despertado preocupación entre las autoridades francesas. El Slovan contará con unos 700 aficionados desplazados a París, entre ellos alrededor de 350 ultras y medio centenar de hooligans.

Según 'L'Équipe', estos seguidores están considerados de alto riesgo y la División Nacional para la Lucha contra el Hooliganismo (DNLH) ha situado el encuentro en un nivel 2 sobre 5 en su escala de peligrosidad. Las fuerzas de seguridad temen que el ambiente pueda deteriorarse y desembocar en comportamientos violentos.

Pese a todo, el Slovan espera que el respaldo de sus aficionados sirva de impulso para plantar cara a uno de los grandes favoritos al título. Yaya Touré no oculta la dificultad del desafío, pero pide valentía a sus jugadores.

"Tenemos que ponérselo difícil. Tenemos que demostrar valentía, determinación y pasión", señaló el técnico marfileño en rueda de prensa. Touré también asumió que su equipo sufrirá y cometerá errores, aunque aseguró estar deseando comprobar de qué es capaz frente al campeón europeo.

El PSG parte como claro favorito sobre el césped, pero el duelo estará acompañado por un importante dispositivo de seguridad fuera de él.