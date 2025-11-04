Alerta amarilla en el Metropolitano

Jornada peligrosa la que afronta el Atlético de Madrid este martes. Los de Diego Simeone reciben en el Riyadh Air Metropolitano al Union Saint-Gilloise belga (21.00 horas) con el objetivo de sumar tres puntos que se antojan imprescindibles para la lucha por evitar la ronda extra en la Champions. ¿Se podría hablar de una primera 'final'?

Dos derrotas en tres partidos colocan al Atlético en una situación más bien incómoda. La obligación de amarrar cualquier victoria en casa es fundamental, pero hacerlo ante rivales de -a priori- menor entidad lo es todavía más, sobre todo teniendo en cuenta el ambiente de gala que se espera en un invicto Metropolitano esta temporada para un duelo catalogado de alto riesgo por la presencia de más de 2.000 aficionados belgas con entrada, que se sumarán a unos 60.000 hinchas rojiblancos.

En casa, tras dos victorias seguidas y frente a un rival a priori asequible. Pese a todo ello no puede confiarse Simeone ante un equipo que acumula los mismos puntos que los colchoneros. El cuadro rojiblanco se estrenó en la Champions con una dolorosa derrota en Anfield en el añadido frente al Liverpool, logró recomponerse con una goleada ante el Eintracht de Frankfurt en el Metropolitano y volvió a dejar muchas dudas a domicilio frente al Arsenal.

Sin apenas rotaciones

La imposibilidad de sumar -al menos en este inicio de temporada- ante rivales llamados a llegar lejos en esta edición de la Champions provoca que el Atlético de Madrid afronte un partido trampa esta noche. Lo es porque el técnico no debería rotar en exceso en una jornada que, en condiciones normales y disputándose en casa, serviría para dar minutos a los menos habituales y mantenerlos a todos enchufados.

Pero serán pocas las modificaciones que Simeone realizará con respecto al último triunfo liguero frente al Sevilla del pasado sábado. Le Normand podría entrar por Hancko y Gallagher podría sustituir en el once a un Nico González que ha entrenado al margen tras sufrir un golpe frente al cuadro hispalense. Arriba, Griezmann, acostumbrado a las grandes noches europeas, podría entrar en lugar de Sorloth.

Pablo Barrios, pese a estar ya recuperado, apunta a la suplencia tras haber completado una única sesión de entrenamiento junto al grupo, mientras que el guardameta suplente Juan Musso es duda por una faringoamigdalitis. En el extremo contrario, Álex Baena ha regresado de su lesión por todo lo alto y ya vuelve a ser ese futbolista determinante por el que el Atlético realizó una gran apuesta en el mercado de fichajes.

Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid / Atlético

“Estoy convencido de que todo lo que trajo lo podemos hacer mejor de lo que es hoy", aseguró Simeone en rueda de prensa. "Tiene características que nos pueden hacer bien en distintos lugares. Cuando juega de interno, tiene una visión de juego diferencial; cuando está más cerca del punta tiene gol y, cuando puede jugar en el costado, como lo hace en la selección, tiene duelos uno contra uno importantes", añadió el argentino.

Líder en Bélgica

Enfrente tendrá el Atlético a un Union Saint-Gilloise líder de la liga de Bélgica por delante del Brujas y del Anderlecht y que ha sumado tres puntos de nueve posibles en el año de su debut en la Liga de Campeones. Sorprendió en su estreno derrotando al PSV a domicilio (1-3) y luego encajó dos goleadas consecutivas en casa frente a Newcastle (0-4) e Inter (0-4).

Ya con los errores aprendidos, el técnico David Hubert aseguró ayer que "no" viajan al Metropolitano "como turistas". "Somos realistas. Pero creemos que podemos hacer algo aquí. Podemos competir contra uno de los mejores equipos de Europa. Es una gran experiencia". Por ello intentarán aprovechar las debilidades rojiblancas: "Mis jugadores saben claramente la calidad que hay enfrente, pero también tienen puntos débiles. Habrá que aprovecharlos, porque también encajan goles".