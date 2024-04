Alemania carga contra Simeone: "No se puede aguantar..."

El Atlético de Madrid - Borussia Dortmund estuvo cargado de polémica en los banquillos. Diego Pablo Simeone acabó encarándose con Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, en una de las acciones más discutidas del encuentro que terminó con victoria ajustada de los colchoneros (2-1).

El entrenador argentino estuvo animando a su afición como es habitual en los partidos del Atlético de Madrid en el Metropolitano, aunque desde el banquillo del Borussia Dortmund no estuvieron conformes con la actitud del Cholo. Todo saltó por los aires en una jugada durante la segunda parte, cuando Álvaro Morata decidió conducir el balón a pesar de que Emre Can se quejaba de dolor en el suelo por un choque previo.

Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund, se lo hizo saber al banquillo colchonero, que tuvo su inmediata defensa con Simeone a la cabeza que se enfrentó al alemán con gritos mientras le propianaba algunos empujones. Nelson Vivas, asistente del Cholo, terminó disipando la tensión entre ambos en un final que supuso emociones a flor de piel.

Las críticas no han tardado en llegar desde Alemania, que no entendieron la actitud del técnico colchonero durante el partido. Micheale Ballack, legendario jugador alemán, cargó duramente en DAZN por su comportamiento: "Absolutamente acertado. No se puede aguantar todo. Conocemos a Simeone en la banda. Si el árbitro no interviene, sin duda es necesario reprenderle de vez en cuando. Sebastian Kehl se sintió llamado a hacerlo".

También se sumó a las críticas al mítico tenista Boris Becker, que no dudó en señalar las formas de Simeone: "Por cierto, maravillosa escena de Sebastian Kehl en la banda con Simeone... ¡Muestra fuerza cuando corresponde! ¡¡¡Más de eso en el partido de vuelta!!!", explicó en redes sociales.