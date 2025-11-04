¡Doble alarma en el PSG! Dembélé KO y Achraf se retira llorando

Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi han encendido las alarmas en el París Saint-Germain. El delantero francés, que venía tocado de cara al duelo de Champions League contra el Bayern de Múnich, volvió a recaer de su lesión y tuvo que retirarse en la primera mitad del partido, mientras que el lateral marroquí se ausentó llorando del terreno de juego tras una dura entrada de Luís Díaz.

No llegaba en las mejores condiciones Ousmane Dembélé al encuentro de Champions. La lesión de isquiotibial impidió al delantero francés estar de lleno durante el arranque de la temporada, donde se perdió hasta siete partidos con su equipo. A su regreso a los terrenos de juego, el francés fue incorporándose poco a poco y empezó a sumar minutos de manera progresiva siguiendo un plan específico para evitar recaídas.

Recaída de su lesión

Sin embargo, su duelo contra el Niza ya dejó señales de preocupación. El francés, en una conversación con Achraf Hakimi en mitad del partido, admitió que sentía mucho dolor en la zona isquiotibial. "Me duele el isquiotibial. Me duele mucho", reconoció a su compañero. A pesar de todo, Luis Enrique despejó las dudas respecto al estado físico de su figura: "No tomaré ningún riesgo con ningún jugador, pero Ousmane está en condiciones, ha entrenado bien y está preparado para competir", recalcó.

Dembélé partió como titular en el partido contra el Bayern de Múnich de este martes de Champions, aparantemente recuperado de sus dolencias del fin de semana. Sin embargo, mediada la primera mitad, el delantero francés anotó un tanto en fuera de juego que fue anulado tras la revisión del VAR. Apenas unos segundos después, el francés encendía las alarmas tras pedir el cambio por sentir unas molestias físicas de nuevo en el isquiotibial. Kang-in Lee salió al terreno de juego en sustitución del francés, que se retiró para que fuese atendido de su lesión.

Dembélé, sustituido antes del minuto 25 ante el Bayern / TV

Su recaída es una pésima noticia para Luis Enrique, que apenas ha podido contar con su estrella este inicio de temporada. El equipo parisino ha sumado pleno en los tres partidos disputados en Champions, aunque en Francia ha dejado escapar puntos importantes que han apretado la pelea por el campeonato nacional. La recuperación de Dembélé era una noticia esperada por el técnico asturiano en vistas de la recta final de la primera parte de la temporada, aunque deberá reinventar su ataque, más todavía tras la lesión de Désiré Doué que complica el panorama ofensivo para Luis Enrique.

Achraf se retira llorando del partido

La otra nota negativa de la primera parte para el PSG fue la lesión de Achraf Hakimi. El lateral marroquí recibió una durísima entrada de Luis Díaz al filo del decanso que impactó de lleno en el tobillo del defensa, que se dobló ante los gritos de dolor del jugador del PSG. Las asistencias entraron rápidamente a atender al futbolista, que se retiró del terreno de juego entre lágrimas acusando el dolor de su tobillo. El delantero del Bayern, por su parte, recibió la tarjeta roja directa tras la revisión del VAR por su duro golpe a Hakimi.

La salvaje entrada de Luis Díaz a Achraf / Champions

Resta por conocer cómo se desarrollarán las primeras exploraciones al tobillo de Achraf, que es una de las piezas clave en el esquema de Luis Enrique. El marroquí no solamente es esencial en la defensa parisina, sino también en ataque donde aporta goles y asistencias para sus compañeros.