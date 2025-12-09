Los aficionados del Mónaco boicotean a su equipo ante el Galatasaray: parece que están en Estambul

La mala situación del AS Mónaco ha generado crispación en un sector de la afición. Después de la derrota ante el Brest el pasado fin de semana (1-0), que dejaba al equipo de Sébastien Pocognoli fuera de los puestos europeos en la Ligue 1, se empezaron a organizar distintas protestas de cara al importante duelo de Champions League ante el Galatasaray. Unas quejas que hicieron sentir al cuadro turco que estaban jugando en el RAMS Park de Estambul y no en el Louis II.

El grupo 'Ultras Monaco' lanzó un comunicado a principios de semana exigiendo "cambios radicales en la dirección deportiva" y avisaron que "nuestra paciencia ha llegado a su límite. Nos vemos obligados a dar la alarma públicamente, dado que nadie más en el club está dispuesto a asumir sus responsabilidades". También detallaron sus medidas de protesta: "exhibir nuestras pancartas del revés, no haremos ninguna animación en la entrada de los jugadores: no más tifos para un club que no respeta a sus aficionados y una huelga de ánimo durante los primeros 15 minutos del partido". Y así fue.

El Louis II, campo del 'Galata' por una noche

Durante el propio calentamiento, el Louis II parecía el estadio del Galatasaray. O lo que es lo mismo: el Mónaco iba a jugar como visitante en su propio feudo, al menos a nivel ambiental. Solo se escuchaba animar a los aficionados turcos.

El Monaco juega hoy en su estadio de visitante contra el Galatasaray. Únicamente se oye a los turcos en el Louis II ahora mismo.



Es el único equipo de la Ligue 1 que tiene más aficionados fuera de Francia que en su propia ciudad. pic.twitter.com/jp0VzoDZX3 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) December 9, 2025

Durante los primeros minutos del duelo, como avisó el grupo 'Ultras Mónaco', la escasa afición del Mónaco presente en el estadio no animó a su equipo, y cada vez que el cuadro de Pocognoli tenía el balón, los seguidores turcos, mayoría en el Louis II, presionaban al teórico equipo local con fuertes abucheos y silbidos. Evidentemente, tampoco hubo recibimiento especial por parte de los monegascos cuando sus jugadores saltaron al terreno de juego, todo lo contrario que los fans del Galatasaray, que sí mostraron su apoyo a sus jugadores.

El Galatasaray es un club que siempre desplaza a muchos seguidores para sus partidos como visitante, especialmente en Europa. En Turquía se vive el fútbol con una pasión desbordante, y el 'Galata' es uno de los grandes del país, que ha confeccionado un equipazo con figuras como Osimhen, Sané o Gündogan. Ningún aficionado quiere perderse los duelos de la competición reina lejos de Estambul, y algunos aficionados del Mónaco lo aprovecharon para hacer negocio ilícito.

En la previa, varios aficionados turcos empezaron a quejarse fuera del estadio por entradas falsas, que daban 'acces' a una tribuna inexistente. También decenas de seguidores del Galatasaray viajaron al Principado con entradas falsificadas a consciencia o directamente sin ellas.