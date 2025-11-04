¡Un aficionado protagoniza una pedida de mano en las gradas de Anfield a falta de minutos para que empiece el Liverpool-Real Madrid!

El fútbol tiene momentos que van mucho más allá de los goles o los títulos. Este martes, un aficionado del Real Madrid protagonizó una escena que emocionó a todos en Anfield. En pleno corazón del templo inglés, el aficionado del conjunto blanco se arrodilló y le pidió matrimonio a su pareja, convirtiendo su visita en un recuerdo que quedará grabado para siempre.

El gesto se produjo instantes antes del inicio del partido, cuando ambos recorrían las gradas del estadio. Con el escudo del Real Madrid en el pecho y rodeado de curiosos, el aficionado sacó un anillo y, entre aplausos y cámaras, hizo la gran pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. La joven respondió con un rotundo “¡sí!” ante los vítores de los presentes.

Anfield fue el escenario perfecto para una declaración de amor que traspasó colores y fronteras. Incluso algunos seguidores locales se unieron al aplauso, demostrando que, cuando se trata de amor, no existen rivalidades. Este 'momentazo' se suma a la larga lista de historias inolvidables que el fútbol regala fuera del terreno de juego. Desde propuestas en finales de Champions hasta dedicatorias en el césped, los aficionados siguen demostrando que el fútbol es una buena excusa para todo.

La noche perfecta

El aficionado del Real Madrid ha elegido un momento precioso. Una noche de Champions, en Anfield, con el You'll Never Walk Alone de fondo (en unos minutos) para pedirle matrimonio a su pareja. Un lugar idílico, para disfrutar en compañía de la máxima competición europea, del fútbol y de tu equipo, en este caso, el Real Madrid.

Las cámaras del estadio han enfocado la pedida de mano. Los aficionados del Liverpool, han aplaudido el momento. Ella ha dicho que sí. Ahora falta que su equipo gane sobre el césped para redondear la noche.