Un aficionado del Manchester City fue hallado muerto antes del duelo contra el Villarreal

El Manchester City anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de un aficionado antes de la disputa del partido contra el Villarreal. Los ingleses visitaban España para disputar la tercera jornada de la Champions League y se llevaron la victoria de La Cerámica, aunque todo no fueron buenas noticias.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido contra el Villarreal de anoche". El club mostró sus "condolencias a su familia, amigos y compañeros de afición en este momento difícil. Una vez azul, siempre azul", escribía en el comunicado.

El aficionado, de nombre Guy Bradshaw, murió la misma mañana del partido en Benidorm. Guy fue encontrado en la cama de su apartamento por parte de las autoridades locales, aunque se desconoce el motivo del fallecimiento. Según 'Manchester Evening News', la muerte se habría producido en "circunstancias sospechosas".

También el Villarreal se ha sumado a las condolencias con un escrito. "Nuestros pensamientos están con su familia y amigos, y con todos los fans del Manchester City. Descansa en paz". Miles de aficionados del Manchester City viajaron para apoyar al conjunto de Pep Guardiola, que se llevó el triunfo por 0-2, con goles de Erling Haaland y Bernardo Silva