El aficionado del Liverpool responde a Simeone: "Es un poco cobarde"

Siguen saliendo a la luz más detalles acerca del incidente entre un aficionado del Liverpool y el Cholo Simeone. Tras el gol de Van Dijk que dio la victoria a los 'reds', el entrenador argentino se encaró con la grada, concretamente con un seguidor de los ingleses, al que acusó de haberle insultado durante todo el partido, además de hacerle peinetas constantes.

El entrenador del Atleti, que incluso hizo un amago de agredirle físicamente, tuvo que ser calmado por los miembros de su staff y finalmente fue expulsado del partido. Jonny Poulter, el aficionado del Liverpool implicado, ha emitido un vídeo a través de las redes sociales explicando su verdad sobre el incidente, además de acusar a Simeone de ser "un poco cobarde".

"Es hora de desahogarme con respecto a lo que pasó anoche (por el miércoles) con Simeone. Creo que es un poco cobarde", inició. Cuando entró e hizo su rueda de prensa después del partido, los medios españoles le preguntaron qué se dijo, si fue racista, si fue con respecto a la guerra de las Malvinas, toda esta basura ¿verdad?", expuso.

"No hubo nada racista dicho por mí o por cualquier otra persona, nunca hubo una mención de la guerra de las Malvinas por mí o por cualquier otra persona, pero el hecho de que le preguntaron y no respondió, y simplemente se levantó y se fue, lo dejó abierto a la especulación para todo el mundo", aclaró el aficionado, dando a entender que el silencio de Simeone había sido una acción deliberada.

Jonny ha grabado el vídeo debido a que, según él, ha recibido una gran cantidad de mensajes sobre el incidente, algunos de ellos catalogándole de racista. "He tenido mensajes, no sé cuantos, preguntando qué dije. Nunca dije nada, aparte de... (procede a hacer el gesto de la peineta) vete a la mierda".

Además, desveló que después de que Marcos Llorente empatara el partido y pusiera el 2-2, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid (incluido Simeone) se encaró con la grada y celebró el gol frente a los aficionados 'reds'. Una acción que tuvo como consecuencia insultos por parte de la grada. "Se acercó y me escupió", dijo acerca de un asistente del Cholo.