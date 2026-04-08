La advertencia de Yannick Carrasco al Barça: "El Cholo sabe cómo preparar estos partidos"

A escasas horas de que arranquen los cuartos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, el exjugador rojiblanco Yannick Carrasco desveló en el programa 'El Club de Uría' lo que supone jugar este tipo de partidos y confió plenamente en Diego Simeone para sacar un resultado positivo en la ida.

Preguntado por la eliminatoria de Liga de Campeones ante el Barça, el futbolista belga dijo guardar buen recuerdo de dichos enfrentamientos y aseguró que, en su época, nadie quería jugar contra el Atlético: "Guardo un gran recuerdo de esos partidos… Siempre lo comento con mis amigos, que me recuerdan los goles que le marcaba y que cada dos por tres era el jugador del partido. Es el rival contra el que me salían los mejores partidos, hacía partidos bonitos, me salía bien para mi estilo de juego abierto, con regates que abrían el campo, con velocidad... me encantaba jugar contra el Barcelona".

Carrasco, ahora jugador del Al-Shabab de Arabia Saudí, desea que los rojiblancos saquen "un buen resultado" en el Spotify Camp Nou y confía plenamente en Diego Simeone: "El Cholo sabe preparar bien estas eliminatorias, la verdad que sí. Cuando hablo con jugadores que no han estado en el Atleti o no han jugado contra el Atleti pero lo veían en la tele, todos me decían 'el único equipo contra el que no queremos jugar es el Atleti ', porque sabían que lo poníamos muy difícil".

Siguiendo el hilo europeo, el internacional con Bélgica se pronunció, además, sobre la fatídica final de la Champions que disputó con el Atlético frente al Real Madrid en Milán. Aquel año, lo vio muy, muy cerca. "Si había un año donde podíamos y sentíamos que podíamos ganar fue en Lisboa hasta el último momento, pero el Atlético en la prórroga estaba muerto. Y en Milán tú notabas que el Madrid estaba muerto y no tenía energía. Yo pensaba que el partido era nuestro, pero al final en los penaltis perdimos y duele más”.

La final contra el Madrid en Milán

De hecho, Carrasco fue quien forzó la prórroga y los penaltis tras empatar en el 79' el tanto inicial de Sergio Ramos en la primera mitad. Pero llegó la tanda y el belga ni siquiera lanzó su pena máxima: "La realidad es que me dieron una patada fuerte por detrás, Pepe o Sergio Ramos, y se me dobla el tobillo en una de las últimas jugadas de la prórroga. Me dolió, se hinchó un poco y el Cholo me preguntó si quería chutar y le dije: 'Si quieres le pego, pero me duele el tobillo, me lo han doblado. Si hay otro que pueda chutar, mejor para el equipo. Si no puedo apoyar bien el pie, cuidado'".

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Y desveló su enfrentamiento con Juanfran, autor del fallo en el quinto y decisivo lanzamiento: "Si os acordáis, Juanfran contra el PSV él marcó el quinto penalti. Se quita la camiseta y pasamos de ronda. Entonces en Milán dijo que quería chutarlo. Juanfran chuta y yo escuché que, para limpiar un poco su imagen, dijo que debía ser yo quien tendría que haber chutado. Le llamé directamente y le dije: 'Juanfran, no puedes decir cosas así'. No puedes festejar así contra el PSV, quitándote la camiseta, y ahora fallas en la final -que son cosas que pueden pasar- e intentas tirar mierda, quitar presión y decir que Carrasco era el malo de la historia. Pero no era verdad. Yo tenía el tobillo doblando, y así fue la historia".