La advertencia de Neuer antes de recibir al Madrid: "Queremos terminar con once"

El Real Madrid está a las puertas de la épica o el fracaso. Su suerte la dictará el Bayern Múnich en el Allianz Arena, rival y feudo que visitarán para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, competición en la que penden de un hilo tras caer 1-2 en casa ante los bávaros. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane fueron un durísimo golpe que palió un poco la diana de Mbappé, misma a la que se aferran para tener algo de ilusión en la parroquia blanca.

Manuel Neuer durante los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid / EFE

Pero lo letal del ataque del Bayern y un Manuel Neuer muy seguro bajo palos son dos escollos muy difíciles de sortear para la remontada. Justamente, el guardameta germano compareció ante la prensa en la previa del enfrentamiento, destacando que la ventaja para ellos es mínima: "Solo tenemos un gol. Es el Real Madrid y será un desafío muy difícil. Es una suerte jugar la vuelta en casa y confiamos en la afición. Estamos muy motivados, preparados. Es una situación buena... pero tengamos cuidado, que en el pasado hemos visto cómo el Real Madrid puede ganar".

"Sería precioso..."

El alemán se impuso a nombres como Vinicius o Mbappé, aunque lo individual para él no es clave en esta eliminatoria: "Es más importante pensar en que es un partido de Champions y eso es todo. Jugaremos contra el Real Madrid como un equipo, no contra nombres. Claro que conocemos a esos jugadores (Vinicius y Mbappé), pero debemos enfocarnos en hacer nuestro trabajo, en mostrar nuestra mejor versión. Será decisivo que podamos funcionar como equipo".

El alemán ya conquistó el trofeo en 2013 y en 2020, en ambas ocasiones con el Bayern. "Sería precioso ganarla otra vez, claro; pero todo lleva un proceso y estamos en ello. Estamos progresando con Kompany y eso se nota en la energía del equipo. En la motivación", esgrimió.

El portero alemán, eso sí, está advertido: si ve una amarilla se perdería la hipotética ida de unas semifinales. Mismo caso juega para sus compañeros Upamecano, Tah y Laimer. Al respecto analizó que "para la ida era igual, teníamos los mismos apercibidos. Tenemos que ganar mañana. Y queremos terminar con once, eso es lo más importante. Debemos ser inteligentes. Pero tenemos mucha experiencia en esas situaciones. El árbitro será muy fuerte y sabe de lo que se tratará esto".

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Finalmente, consultado por aquel gol de Joselu que remontó la eliminatoria hace un par de años, Neuer ve claro que "el equipo actual es otro, ya no se trata de aquel partido de entonces. Sabemos que está reñido, que todo puede dar un giro. Pero tenemos una cierta potencia, intentamos en casa darlo todo sobre el césped. Damos todos lo mejor de nosotros para avanzar. Eso no depende solo de nosotros, la decisión final será del partido de mañana".