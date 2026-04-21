FÚTBOL INTERNACIONAL
La advertencia de Luis Díaz al PSG de Luis Enrique: "Tenemos mucha hambre"
El colombiano, figura del Bayern Múnich campeón de Bundesliga, habló sobre la eliminatoria de Champions
El Bayern Múnich ha vuelto a imponer su dominio en el fútbol alemán. A falta de cuatro jornadas para el final, el conjunto dirigido por Kompany selló matemáticamente el campeonato tras imponerse por 4-2 al Stuttgart, en un encuentro en el que Luis Díaz aportó dos asistencias clave para asegurar la Bundesliga 2025/26.
Para el colombiano, este supone su segundo título desde su llegada a Alemania. Ya había levantado la Supercopa en agosto, poco después de aterrizar procedente del Liverpool. Aun así, el extremo no se conforma con lo conseguido hasta ahora.
Después del partido y los festejos, Díaz atendió a los medios oficiales de la Bundesliga, donde dejó claro que su ambición sigue intacta. El Bayern mantiene vivas sus opciones de lograr el triplete: está en semifinales de la DFB Pokal, donde se enfrentará al Bayer Leverkusen, y también en semifinales de la Champions League ante el PSG.
En esta competición fue bastante protagonista, anotando en la ida y en la vuelta de los cuartos de final para apear del certamen a todo un Real Madrid. Aún así, el guajiro sabe que el trabajo no está hecho y que necesitan seguir remando, esta vez contra los galos dirigidos por Luis Enrique.
“Muy, muy feliz. Es un sentimiento increíble, era lo que quería, lo que esperaba cuando llegué a este club. Agradecerle a Dios por todo, nos tiene compitiendo de muy buena manera y hoy nos regala el primer título de Bundesliga. Muy contento por el trabajo que se está haciendo, a seguir, hay que tratar de disfrutarlo”, expresó el colombiano en declaraciones recogidas por 'AS'.
El futbolista insistió en la importancia de mantener la concentración de cara a lo que viene: “Hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos, porque no te puedes despistar. Tenemos un grupo increíble, hemos ido manejando todo de muy buena manera y se está viendo el reflejo de lo que trabajamos anteriormente. Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia. Hay que ir por más, tenemos mucha hambre”.
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