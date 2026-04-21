La advertencia de Luis Díaz al PSG de Luis Enrique: "Tenemos mucha hambre"

El Bayern Múnich ha vuelto a imponer su dominio en el fútbol alemán. A falta de cuatro jornadas para el final, el conjunto dirigido por Kompany selló matemáticamente el campeonato tras imponerse por 4-2 al Stuttgart, en un encuentro en el que Luis Díaz aportó dos asistencias clave para asegurar la Bundesliga 2025/26.

Para el colombiano, este supone su segundo título desde su llegada a Alemania. Ya había levantado la Supercopa en agosto, poco después de aterrizar procedente del Liverpool. Aun así, el extremo no se conforma con lo conseguido hasta ahora.

Luis Díaz celebra el gol con el que el Bayern eliminó al Real Madrid en la Champions League / EFE

Después del partido y los festejos, Díaz atendió a los medios oficiales de la Bundesliga, donde dejó claro que su ambición sigue intacta. El Bayern mantiene vivas sus opciones de lograr el triplete: está en semifinales de la DFB Pokal, donde se enfrentará al Bayer Leverkusen, y también en semifinales de la Champions League ante el PSG.

En esta competición fue bastante protagonista, anotando en la ida y en la vuelta de los cuartos de final para apear del certamen a todo un Real Madrid. Aún así, el guajiro sabe que el trabajo no está hecho y que necesitan seguir remando, esta vez contra los galos dirigidos por Luis Enrique.

“Muy, muy feliz. Es un sentimiento increíble, era lo que quería, lo que esperaba cuando llegué a este club. Agradecerle a Dios por todo, nos tiene compitiendo de muy buena manera y hoy nos regala el primer título de Bundesliga. Muy contento por el trabajo que se está haciendo, a seguir, hay que tratar de disfrutarlo”, expresó el colombiano en declaraciones recogidas por 'AS'.

El futbolista insistió en la importancia de mantener la concentración de cara a lo que viene: “Hay que estar enfocado en los objetivos que tenemos, porque no te puedes despistar. Tenemos un grupo increíble, hemos ido manejando todo de muy buena manera y se está viendo el reflejo de lo que trabajamos anteriormente. Estoy feliz de estar en este club, en esta gran familia. Hay que ir por más, tenemos mucha hambre”.