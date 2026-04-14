Adiós a las estrellas en el balón de la Champions: tendrá un diseño totalmente diferente

La Champions League tiene un 'aura' diferente. El himno, el balón, las noches de gloria... La mejor competición de clubes del mundo ha generado un relato alrededor de ella inconfundible, y las estrellas tanto en el logotipo como en todas las comunicaciones y sobre el balón se han convertido en un icono único.

Hoy en día es imposible entender la Liga de Campeones sin esos elementos, en especial el balón de estrellas, reconocible en todo el planeta. Sin embargo, el nuevo acuerdo de UEFA con 'Swoosh' de Nike cambiará completamente este diseño. Y es que según adelantó 'The Guardian' o 'Versus', además de otros medios y portales especializados, el máximo organismo del fútbol europeo trabaja en el diseño de un balón para la Champions de la próxima temporada 2027/28 sin estrellas, con un aspecto totalmente distinto al actual.

El acuerdo de UEFA con adidas, vigente desde 2001, vence este próximo verano, y todo indica que el organismo firmará con una nueva marca, en este caso Nike. Según dichos portales, el acuerdo se estima en unos 45 millones de euros por temporada, por encima, casi el doble, de las cifras que ofrecían otros proveedores como Puma o la propia adidas.

Y para diferenciarse de la competencia, desde las oficinas estadounidenses se quiere romper con la tradición de las estrellas y poner su sello identitario en el nuevo esférico de la Champions. El nuevo acuerdo, de cinco años, será vigente entre 2027 y 2031 y también incluye los balones de la Europa League y Conference League.

El balón de la UEFA Champions League 2025/26 / AFP7 vía Europa Press

Los precedentes de la Champions sin balón de estrellas

Aunque parezca mentira, no siempre todos los partidos de la UEFA Champions League se han jugado con un balón de estrellas. Antes de 2001, la firma del ‘swoosh’ fue quien precedió a la de las tres franjas en la Champions, suministrando los balones oficiales del torneo entre 1997 y 2001.

Además, durante décadas, la máxima competición europea funcionó bajo la regla de que cada equipo local elegía el balón, lo que provocaba que cada partido se disputara con un modelo distinto.

En las primeras temporadas de adidas como proveedor oficial, el balón estrellado quedaba reservado únicamente para las eliminatorias decisivas, mientras que en la fase de grupos seguían utilizándose esféricos de otras marcas. La uniformidad no llegó hasta la temporada 2006-07.

El jugador argentino del Villarreal, Juan Román Riquelme, trata de controlar un balón ante los jugadores del Arsenal, Gilberto y Alexander Hleb, durante el partido de vuelta de semifinales de Liga de Campeones en El Madrigal, en Villarreal / MANUEL BRUQUE. / EFE

A partir de entonces, la UEFA estableció el uso obligatorio del balón oficial en todos los encuentros, desde la fase de grupos hasta la final. La marca ha ido cambiando el aspecto y el color de los detalles, pero siempre ha mantenido el icónico diseño de las estrellas que replica el logotipo de la competición en el modelo 'Finale'.

Noticias relacionadas

Fue el paso definitivo para consolidar una de las señas de identidad más potentes de la Champions, que ahora podría desaparecer.