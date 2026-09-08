Adam Griger, el jugador menos conocido de la Champions que se ha vuelto viral en menos de una semana

Tim Payne fue uno de los grandes nombres propios del Mundial. Al lateral neozelandés le ha cambiado completamente la vida, y no fue gracias a su gran rendimiento deportivo, sino a las redes sociales. El creador de contenido argentino 'Elscarso' subió un video a Instagram incitando a sus seguidores a convertir al jugador menos conocido del torneo en toda una estrella mediática, y lo consiguió.

Payne tenía menos de 5.000 seguidores antes de que empezase el torneo, y ahora tiene más de 5 millones. Esta repercusión le sirvió incluso para cambiar de equipo, pues pasó de Wellington Phoenix, un equipo de Nueva Zelanda que juega en la liga australiana, a ser nuevo jugador de Olimpia, club paraguayo.

Tras el éxito de esta historia, Elscarso ha querido repetirla, pero esta vez con un jugador de la Champions. El pasado jueves, publicó un vídeo en el que indicaba que el jugador a seguir era Adam Griger, delantero eslovaco de 22 años del Slovan Bratislava con apenas 5.500 seguidores.

En apenas un día, la cifra subió hasta los 244.000, y actualmente ya acumula 373.000, un número que en los próximos días seguramente aumentará más. Actualmente, Griger acumula más seguidores que su club (216.000) y la selección de Eslovaquia (108.000) juntas.

El delantero se ha mostrado muy agradecido por el 'boom' mediático, dejando comentarios de agradecimiento en las publicaciones de Elscarso e invitando al creador de contenido al estadio del Slovan Bratislava.

Pero si bien el deseo es que Griger consiga marcar en Champions, lo cierto es que es un reto difícil, pues no fue convocado a ningún partido de las rondas previas clasificatorias y no aparece en la plantilla del Slovan en la página oficial de la UEFA.

Griger no es un delantero especialmente prolífico, pues no ha marcado ningún gol con el Slovan Bratislava, equipo al que llegó cedido en febrero de este año procedente del Hradec Kralove checo. El Slovan de Touré Yaya tiene un complicado debut ante el PSG en el Parque de los Príncipes. ¿Le cambiará la vida a Adam Griger igual que como le pasó a Tim Payne en el Mundial?