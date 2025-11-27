Se acaba el tiempo para Slot en el Liverpool: 500 millones no son suficientes

No levanta la cabeza el Liverpool. El conjunto ‘red’ volvió a tropezar en la Champions League, encajando una derrota especialmente dolorosa que no solo agrava su ya delicada situación deportiva, sino que también profundiza la sensación de crisis que atraviesa el vestuario. El equipo mostró nuevamente sus carencias en momentos clave del partido, dejando en evidencia la falta de respuestas tácticas y anímicas necesarias para competir al máximo nivel.

Era un partido para enderezar el rumbo y acallar por fin todas las críticas de las últimas semanas. Pero nada más lejos de la realidad. El equipo que dirige Arne Slot se hundió por completo y se vio totalmente superado por el PSV junto a su afición. Y es que el cuadro neerlandés se paseó en Anfield para sacar a la luz todas las vergüenzas de los locales y, sobre todo, poner todavía más en entredicho la figura de Arne Slot. Perisic, Til, Driouech en dos ocasiones fueron los encargados de desmoronar el planteamiento del técnico 'red'.

Con este nuevo traspié en la competición europea, el Liverpool se sitúa en la decimotercera posición de la tabla con nueve puntos y un balance de tres victorias y dos derrotas. A tan solo un punto de la octava posición, que da acceso directo a los octavos final, su situación en Europa es relativamente cómoda. No obstante, la goleada del PSV alarga una horrible dinámica de resultados entre las diferentes competiciones que señalan directamente a Slot.

Tan solo hay que centrarse en los números. El Liverpool ha perdido nueve (Crystal Palace x2, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, Brentford, Manchester City, Nottingham Forest y PSV) de los últimos doce partidos disputados entre Premier League, EFL Cup y Champions. Esta espantosa racha, además, ha desterrado a los 'reds' a la duodécima posición de la clasificación liguera, lejos del Arsenal que lidera el torneo doméstico.

El Liverpool perdió contra el PSV en Champions / ADAM VAUGHAN

Pese a la dolorosa derrota ante el PSV, Arne Slot eligió centrarse en el lado positivo del tropiezo: "Quiero ser positivo sobre la reacción de los jugadores después de ir perdiendo 1-0 porque hasta el descanso jugamos un buen partido". "La única manera de avanzar es seguir adelante. Tenemos que afrontar nuestra situación y luchar con todas nuestras fuerzas", agregó. Unas palabras que indican que todavía tiene energía para liderar el proyecto del Liverpool.

Asimismo, admitió sentir la confianza del club: "No me llaman a cada minuto del día para decirme que todavía confían en mí. Tenemos las conversaciones normales y en esas conversaciones siento la confianza. Pero aún no he hablado con ellos después de este partido, así que ¡veremos!".

Pero debe volver al cauce de las victorias. Tras levantar la Premier League la pasada temporada, el club 'red' llevó a cabo este verano una inversión cercana a los 500 millones de euros en fichajes para mejorar la plantilla. Isak, Wirtz, Ekitiké, Kerkez, Frimpong y Leoni aterrizaron en el club como parte de uno de los desembolsos más significativos del fútbol europeo en los últimos años. Y la respuesta sobre el terreno de juego no está siendo la esperada. Se le acaba el tiempo a Arne Slot.