El 1x1 del Real Madrid - Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City han igualado a tres goles este martes en el Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. El duelo ha tenido goles y alternativas en el marcador. Ambos equipos hubieran podido firmar más goles. El equipo blanco, por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá contar con Tchouaméni para el partido de vuelta, el miércoles 17 a las 21.00 horas.

Encajó el 0-1 en el minuto 2 y después no tuvo mucho trabajo. Y el que tuvo lo resolvió con aplomo: en el minuto 7 sacó un remate de Haaland a bocajarro y, en el 59, detuvo dos disparos casi consecutivos de Bernando Silva. Sin embargo, su buena estrella se apagó y en cinco minutos recibió dos goles desde fuera del áera, de Foden y Gvardiol.

Lució el brazalete de capitán y no se complicó la vida. Tocó para combinar cuando lo requería la ocasión y tiró de manual (falta táctica) para evitar alguna progresión prometedora del City. Apenas apareció en ataque. Amonestaro en el minuto 81 por protestar.

Vio la tarjeta amarilla a los 38 segundos por una zancadilla a Grealish, una falta que a su equipo le costó el 0-1. Se alineó en el perfil derecho de la zaga y no permitió demasiadas alegrías a los delantero del City en el primer tiempo. En el segundo ya fue otra historia. No podrá jugar el partido de vuelta por acumulación de tarjetas.

5

Ferland Mendy, Defensa

Sólido

El lateral izquierdo del Madrid no se complicó la vida. Se limitó a cerrar su zona y no arriesgó en el pase cuando le tocó combinar. Apenas cruzó la medular. No quiso saber nada de aventuras ofensivas.