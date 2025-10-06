«Xuntos contra o lume», el miércoles

La Liga se detiene pero el Celta aún tiene un compromiso, oficioso pero importante a nivel social, este miércoles 8 de octubre. El estadio de Balaídos acogerá un partido benéfico que enfrentará al cuadro celeste con una selección de jugadores de los equipos ourensanos para recaudar fondos que irán destinados a la reforestación de la superficie calcinada durante la ola de incendios que se cebó, sobre todo, con la provincia de Ourense

El club vigués, la Federación Gallega de Fútbol y la Unión Deportiva Ourense presentaron a mediados de septiembre esta iniciativa solidaria bajo el lema «Xuntos contra o lume». Este encuentro solidario se disputará a las 20:00 horas y las entradas tienen un coste único de 10 euros.También habrá una fila cero, a través de Bizum, y todo el dinero que se recaude, tanto a través de la taquilla como en la cuenta bancaria, se destinará integramente a recuperar las zonas devastadas. Claudio contará seguramente con varios jugadores del Fortuna y de hecho ayer mencionó a Ángel Arcos y Óscar Marcos.

Vía: Faro de Vigo