Williot se une a los entrenamientos

Claudio Giráldez suma efectivos de cara el partido del domingo contra el Girona (Balaídos, 14:00 horas). Williot Swedberg se reintegró ayer a los entrenamientos después de haber participado en los dos encuentros que la selección sueca sub 21 disputó frente a Montenegro y Armenia.

El atacante céltico participó en ambos encuentros, sumando un total de 162 minutos: 90 en el triunfo de combinado escandinavo frente a Armenia (3-0), en el que proporcionó una asistencia, y 72 en la derrota que su equipo encajó el pasado martes contra Montenegro.

Williot ha participado en los cuatro partidos disputados por el Celta en este arranque de curso aunque solo ha sido titular en dos de ellos, contra el Getafe y el Betis, sumando un total de 149 minutos.

El joven extremo ha sido el único futbolista del Celta convocado con su selección en la presente fecha FIFA. No hay ido en esta ocasión –por encontrarse lesionado– con la selección absoluta Sueca Carl Starfelt, quien desde el pasado martes trabaja parcialmente con el grupo y podría entrar en la convocatoria contra el Girona después de cinco meses sin participar en un partido oficial.

Con suerte, Claudio Giráldez podría recuperar para este encuentro a Marcos Alonso, con una leve lesión de rodilla. El madrileño seguía ayer al margen del grupo.