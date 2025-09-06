Williot, titular en la victoria sueca sobre Armenia
REDACCIÓN
Vigo
La selección sueca sub 21 se impuso ayer con claridad a la de Armenia por 3-0 en partido de clasificación para la fase final del Europeo de la categoría. Suecia mantiene el pulso con Polonia por el liderato del grupo E. Williot, único internacional céltico en esta última ventana, fue titular con el dorsal 10 a su espalda, disputó los 90 minutos, dio una asistencia y jugó en el centro del campo, más retrasado que en el Celta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Flick tenía razón con Pedri
- Suena el primer objetivo de Deco para la próxima temporada
- El tenis tiene un problema con Sinner
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Oriol Romeu, un adiós fantasma
- Yaakobishvili ya es el número '1' del Andorra: el Barça, atento
- Anda, ya'... La respueta de Oyarzabal a las explicaciones de Lamine Yamal sobre el penalti
- Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo