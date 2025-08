Williot Swedberg y el Celta encauzan la renovación

El Celta está cerca de concretar una de las prioridades que se había marcado en su planificación deportiva: asegurar la continuidad de Williot Swedberg. El club y el representante del joven sueco han acercado posturas en los últimos días y la renovación del contrato del atacante está cerca de sellarse. De hecho, los clubes que han merodeado este verano alderedor de Swedberg han ido desapareciendo en busca de nuevas presas.

Williot, cuyo contrato con el Celta acaba en junio de 2027, estirará su relación con el cuadro vigués otras dos temporadas y verá incrementada de forma notable su cláusula de rescisión y su ficha, completamente desfasada en relación a muchos de sus compañeros. Swedberg, que llegó a Vigo poco después de cumplir la mayoría de edad, ha sido siempre uno de los jugadores que menos ha cobrado en el vestuario del Celta. Las condiciones se han mantenido a lo largo de los tres años que lleva en el club y la comparación con buena parte de sus compañeros (los contratados en las últimas temporadas y los que sí renovaban su contrato) resultaba casi grosera. Mejorarle las condiciones era un acto de justicia más allá de su participación en el equipo que siempre ha sido irregular.

A falta de dos años para que finalizase su contrato el Celta no podía dejar que un futbolista de 21 años entrase en su última temporada sin prolongar su relación con el Celta. O este verano se llegaba a una solución (renovación o venta) o la relación entre ambos entraría en una situación de no retorno. El club siempre insistió en que su plan era quedarse con Williot aunque al mismo tiempo advertía que en los últimos meses el sueco y Fer López eran los futbolistas por los que más ofertas habían llegado a las oficinas de Príncipe. Ese mensaje, visto como acabó el asunto de Fer López, no era garantía de nada. Y lo cierto es que numerosos clubes de Alemania, Holanda o Italia, han llamado a la puerta del joven atacante pero ahí pesó el deseo del Celta (que podía descapitalizar su futuro después de vender a Fer López) y del futbolista que se siente cada vez más integrado en el vestuario del Celta y que siente que de la mano de Claudio Giráldez puede crecer como futbolista. Con los 21 años que tiene en la actualidad y a falta de una propuesta irrechazable Williot entiende que Vigo es el mejor sitio para evolucionar. De ahí que el acuerdo esté encarrilado y pueda ver la luz en los próximos días (seguramente antes de que comience la Liga).

Williot fue el primer futbolista que Luis Campos trajo al Celta después de sellar con Carlos Mouriño aquel acuerdo para convertirse en el «arquitecto» (no le gustaba lo de director deportivo) del cuadro vigués. El primer nombre que presentó en la planta noble del club fue el del joven atacante sueco de dieciocho años que militaba en el Hammarby y por el que se hizo un desembolso de cinco millones de euros. Con el paso del tiempo la presencia de Swedberg en el equipo ha ido creciento y de la mano de Claudio, aunque con altibajos, ha encontrado su mejor versión por ahora. Con 21 años le queda mucho recorrido y el Celta sabía que perderle a él y a Fer López en apenas un mes era un disparo en el pie.

El sueco y Javi Rodríguez entrenan al margen

Franco Cervi y Joseph Aidoo realizaron este martes parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que Javi Rodríguez y el sueco Williot Swedberg se han ejercitado en solitario. El extremo sueco, que ayer recibió el resultado de las pruebas que se le practicaron, sufre solo una sobrecarga en el isquiotibial derecho durante el partido amigable contra el Grasshopper suizo. Un encuentro en el que también cayó lesionado el central Javi Rodríguez, quien sufrió una fractura de los huesos propios de la nariz «sin desplazamiento» tras un choque con su compañero Yoel Lago. Por su parte, Aidoo sigue recuperándose de las molestias en el gemelo derecho que le impidieron viajar con el equipo a la gira centroeuropea, mientras que Cervi se encuentra en la recta final de la recuperación de la rotura sufrida en el sóleo en el partido ante el Famalicão.