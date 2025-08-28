Williot, citado por la sub-21 de Suecia
El céltico Williot Swedberg ha sido convocado de nuevo por la selección sub-21 sueca. El joven atacante, que regresa a este equipo tras su renuncia en junio, afrontará el 5 de septiembre el duelo ante Armenia; y cuatro días después la cita será ante Montenegro.
