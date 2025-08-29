Más vías para conseguir «la guinda»

A pesar de no disponer de fichas en la primera plantilla, haber agotado el límite salarial que impone LaLiga y no convencer a Aidoo y a Cervi para que rescindan sus contratos, el Celta insiste en la búsqueda de algún refuerzo cuando ya solo restan cuatro días para el cierre del mercado de fichajes. El club intenta encontrar con urgencia otras vías que le permitan complacer a un Claudio Giráldez que reclama un centrocampista creativo. La solución pasaría por una venta no deseada de un jugador importante o por traspasar a alguno de los dos jugadores que afrontan su último año de contrato en Vigo y continúan sin renovar: Fran Beltrán y Óscar Mingueza. Y esta última es probablemente la baza a la que se agarra el director deportivo céltico, Marco Garcés, para intentar atender las peticiones del entrenador que ha transformado al equipo con una apuesta decidida por la cantera de A Madroa.

Mientras desde el club reiteraban en las últimas semanas la imposibilidad de incorporar más jugadores ante la negativa de Joseph Aidoo y de Franco Cervi a rescindir unos contratos que expiran en junio de 2026, Giráldez ha sostenido su discurso de poder conseguir «la guinda» que complete un poco más el grupo de jugadores con el que competirá no solo en la Liga y en la Copa sino también en Europa.

«Sabemos que los últimos días de mercado, queramos o no, se mueven muchos jugadores. Lo estamos viendo y a ver qué va pasando. Me mantengo en mi opinión de que va a ser hasta que acabe el mercado», manifestaba el técnico del Celta la noche del miércoles, tras finalizar el partido contra el Betis ante la pregunta de si confiaba en contar con algún refuerzo más. En parecidos términos se había manifestado el día anterior un Giráldez que no contaba con el traspaso de Fer López, a quien veía como el relevo natural de Iago Aspas. El club aprovechó el dinero que se embolsó con la venta del canterano para firmar refuerzos en otras posiciones, pero no en incorporar un centrocampista con último pase.

Entre los candidatos a reemplazar al ahora jugador del Wolverhampton, el entrenador porriñés pensó en Iker Losada, pero la no disponibilidad de fichas llevó al catoirense a comprometerse con el Levante. Días atrás, surgió el ofrecimiento de Denis Suárez de regresar a casa al no contar con minutos en el Villarreal. El salcedense ultima las negociaciones con el Alavés.

Con 25 jugadores con ficha del primer equipo y dos canteranos (Javi Rodríguez y Yoel Lago) y uno del filial (El-Abdellaoui) en la lista de espera a que se produzca una baja, el margen de maniobra del Celta para conseguir algún refuerzo más queda reducido en estos momentos a buscarle una salida a Beltrán o a Mingueza (o a ambos), ya que en estos momentos no existen negociaciones para la renovación de sus contratos, que finalizan en junio próximo.

En cuanto al centrocampista, se han roto las líneas de diálogo entre el club y sus representantes. Si esta situación continúa, Beltrán podrá negociar con otro club a partir de enero y el próximo verano marcharse gratis de Vigo, a donde llegó en 2018 procedente de un Rayo Vallecano que se embolsó 8 millones de euros por el traspaso. El futbolista madrileño nacido en Seseña es de los mejor pagados de la plantilla. Desde el club insisten en que no han recibido ninguna oferta por Beltrán en los últimos meses, pero en Girona vuelve a sonar su nombre. Es una vieja pretensión de Míchel Sánchez, que ya lo dirigió en su etapa en Vallecas. El equipo catalán busca un mediocentro, mientras el venezolano Yangel Herrera apunta a reforzar la medular de la Real Sociedad. El equipo donostiarra, por su parte, también pretende al exvalencianista Carlos Soler, por lo que en la capital guipuzcoana se especula con una posible salida del excéltico Brais Méndez. El mosense es una de las piezas que el Celta anhela recuperar, pero su valor en el mercado parece fuera del alcance de la economía del conjunto celeste.

Mingueza, por su parte, se muestra feliz en Vigo pero su agente y el club no han reanudado las negociaciones para su renovación. Como Beltrán, en enero podría negociar con cualquier otro club para abandonar Vigo con la carta de libertad en la mano a partir del 30 de junio próximo. Uno de los dos podría ser la vía para conseguir «la guinda».