A la venta las entradas para el partido ante el PAOK del 2 de octubre

El próximo 2 de octubre, las noches mágicas de fútbol europeo regresan a Balaídos con la visita del PAOK griego, correspondiente a la segunda jornada que el Celta afrontará en la liguilla de la UEFA Europa League (UEL). Ayer, el club puso a la venta las entradas para este partido, que se disputará el primer jueves del próximo mes desde las 21 horas.

Los boletos para este esperado partido ya están disponibles en el Portal del Celtista, con un periodo de venta exclusiva de 24 horas para los poseedores del Carnet Celtista. A partir de entonces, las localidades se pondrán a la venta para el público en general a través de la web oficial del club, así como, en las taquillas de Balaídos. Los precios de las mismas oscilan desde los 20 euros para celtistas y desde los 25 euros para el público en general.

Desde el club vigués confían en que ese día Balaídos registre una gran entrada. «En este ansiado regreso a la Europa League, juntos convertiremos Abanca Balaídos en una auténtica caldera celeste empujando al equipo en esta nueva e ilusionante aventura continental», señalan desde el Celta, que reabrirá su estadio para un partido de un torneo continental ocho años después de la visita del Manchester United, en mayo de 2017, en las semifinales del segundo torneo continental.

Camiseta para Stuttgart

El Celta vestirá en su primer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League, ante el Stuttgart, la camiseta especial Oliveira dos Cen Anos. Esta equipación ya forma parte del corazón del celtismo y vuelve a los terrenos de juego tras aparecer frente a Las Palmas en Balaídos para honrar a la Reconquista.

Vía: Faro de Vigo