Vadyslvav Vanat ya trabaja con Míchel

El delantero ucraniano Vladyslav Vanat, el fichaje estrella del Girona, se ejercitó ayer por primera vez a las órdenes del técnico Míchel Sánchez después de los compromisos internacionales con su selección. El equipo rojiblanco ha pagado alrededor de 15 millones de euros por el delantero.

