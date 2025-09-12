Vadyslvav Vanat ya trabaja con Míchel
El delantero ucraniano Vladyslav Vanat, el fichaje estrella del Girona, se ejercitó ayer por primera vez a las órdenes del técnico Míchel Sánchez después de los compromisos internacionales con su selección. El equipo rojiblanco ha pagado alrededor de 15 millones de euros por el delantero.
