La urgencia del Celta de Vigo en buscar tres nuevos refuerzos

El partido contra el Osasuna evidenció ciertas carencias en la plantilla del Celta de Vigo que deberán rectificar antes de que se termine el mercado de verano Con la venta de Gabri Veiga se espera poder intervenir en el mercado de fichajes y efectuar al menos tres fichajes para acabar de vertebrar el equipo

El debut en liga del Celta de Vigo evidenció algo que lleva arrastrando desde la temporada pasada, el equipo no cuenta con efectivos suficientes para disponer de una plantilla altamente competitiva. Ahora, a dos semanas y media de finalizar el mercado de fichajes, los celtistas habrían de reforzar almenos tres posiciones.

Los celestes, que se salvaron del descenso en la última jornada de la temporada pasada, tienen que acudir al mercado de fichajes para incorporar al menos a un mediocentro, un delantero y un portero.

Dos parecen especialmente urgentes. El equipo de Rafael Benítez necesita un mediocentro que pueda adaptarse a los otros medios más ofensivos como Dotor o Sotelo y que pueda moldearse al sistema de juego del técnico madrileño.

Otro puesto prioritario para reforzar el sistema de Benítez es un delantero. Aspas, que cuenta con 36 años de edad, no pudo encontrar diana y fue sustituido por Swedberg, que acompañó a Gabri Veiga como pareja de punta. Paciencia no tuvo minutos y Larsen no estuvo fino de cara a portería. A pesar de todos los cambios, el Celta de Vigo finalizó el partido sin que la pelota acabara en la red.

En portería, los celestes también tienen problemas. Con la lesión de Marchesín, internacional con Argentina, los del norte van faltos de competencia y por ahora tienen que tirar de Iván Villar, que encajó 2 goles en el primer partido.

Después del partido del domingo también saldrían dudas sobre la posición de lateral izquierdo. Benítez optó por Cervi no por Manu Sánchez, fichaje de esta temporada, que fue suplente.

Se espera que, con el dinero que puedan sacar de Gabri Veiga , se acabe de reforzar las posiciones que por el momento muestran más carencias ,y que así se rectifiquen los errores cometidos el pasado verano.