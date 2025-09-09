La UEFA impone una sanción de 10 meses a Yeray por dopaje

La UEFA ha impuesto una sanción de 10 meses sin poder competir a Yeray Álvarez por su positivo por dopaje en las semifinales de la pasada Europa League. Su club, el Athletic, es el que ha informado del castigo a su central, remarcando que el organismo europeo «reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador».

Esta sanción provocará que Yeray no pueda disputar ningún partido oficial hasta el 2 de abril de 2026, dado que el proceso sancionador se inició el pasado 2 de junio, cuando la UEFA notificó al futbolista al apertura del caso.

Yeray dio positivo por una sustancia prohibida en el partido de ida de semifinales de la Europa League, frente al Manchester United en San Mamés, el pasado 1 de mayo. El central fue titular en la derrota rojiblanca por 0-3 y después pasó el rutinario control que realiza la UEFA en todos sus partidos, escogiendo al azar los jugadores que se someten a él.

Semanas después, el futbolista y el Athletic hicieron pública la suspensión provisional, apelando siempre a la falta de intencionalidad del futbolista y acatando la decisión disciplinaria. Según explica ahora el club vasco, la UEFA considera probado que «la ingestión de la sustancia prohibida se debió a tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse». Una versión que ya ofreció el propio futbolista al anunciar públicamente el pasado 10 de julio la apertura del expediente por el positivo.

La UEFA, en la comunicación de la sanción, ha especificado que la sustancia detectada en el organismo de Yeray es canrenone, prohibida en la categoría de «diurético y enmascaradores» por la Agencia Mundial Antidopaje. El organismo remarca que la sanción se debe a «una violación no intencionada del código antidopaje».

El jugador ha estado todo el verano apartado de la disciplina del Athletic, entrenando con el Derio de Tercera División que dirige su excompañero Iker Muniain. Previsiblemente, Yeray seguirá con esa misma rutina hasta dos meses antes de que expire la sanción, cuando podrá volver a entrenarse con el Athletic, cumpliendo la normativa para los positivos por dopaje.El Athletic anticipó ayer que el futbolista ofrecerá próximamente una rueda de prensa para dar más explicaciones sobre el caso.