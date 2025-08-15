Tres veces Fernández

Claudio ha vuelto a hacerlo. Cuando nadie lo esperaba ha hecho hueco en su armario para encajar otros dos jugadores salidos del Celta Fortuna con los que era pocos contaban para un desafío como este. Manu Fernández acompañará a Miguel Román como miembro de pleno derecho de la primera plantilla y llevará uno de los 25 dorsales que la Liga autoriza a utilizar durante la temporada. No habrá cesión ni nada por el estilo. Hace días el Celta reconocía que «tenemos que verlo» en relación a la decisición sobre su futuro. Pero resulta que Claudio le quiere con él en un papel más bien secundaria pero el técnico entiende que el joven central le cubre un par de posiciones: en el centro de la defensa y, llegado el caso y la necesidad, en el medio del campo como centrocampista de corte evidentemente defensivo. En una temporada tan larga y con semejante carga de partidos no es descartable que asome en algún momento en ese papel. Su edad suponía un hándicap (como para Miguel Román) por la imposibilidad de mantenerle con ficha del filial (lo que va a suceder con Javi Rodríguez, Jones y Yoel Lago) y por eso parecía que sus opciones de quedarse en el primer equipo eran escasas. Pero en medio de la tormenta de rumores sobre un nuevo refuerzo para la defensa ha llegado Claudio para pegar un portazo y dejar a Manu Fernández a su lado. Se repite la historia de los Pablo Durán o Alfon que encontraron hace un año en el primer equipo un hueco cuando su destino parecía estar lejos del Celta y de Vigo. Esta decisión parece dejar claro que ya no habrá refuerzo para la defensa en lo que resta de mercado salvo venta improbable.

Pero en el caso de Manu Fer hay otro factor especialmente simbólico que convierte esta historia en muy especial. Por primera vez en la historia del club tres generaciones de una misma familia habrán tenido hueco en el primer equipo: lo hizo su abuelo (Fernández Amado) que jugó en los años setenta en el Celta de los Manolo y compañía; le siguió su padre, Manel, en los noventa y ahora le toca el turno a él. Ya es historia. Volverá a serlo el día que haga su estreno en partido oficial siguiendo el camino de los anteriores Fernández. Se da el caso, insólito, de que en la plantilla coincidirá con otro futbolista, Marcos Alonso, que también ha sido profesional después de que lo fuesen su abuelo (Marquitos) y su padre (Marcos Alonso, el «pichón) aunque en este caso no pasaran por los mismos equipos, lo que sí sucede en el caso de los Fernández, unidos por su trayectoria en el Celta. Es complicado que se pueda ver un caso semejante en el futbol. Pero en este equipo no dejan de suceder cosas extraodinarias.