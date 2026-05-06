LALIGA
La tremenda confesión del ex del Celta Pape Cheikh: "Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general"
El que fuera jugador celeste, además de militar en el Lyon y en el Elche, desveló su pesadilla con el que fuera amigo de su infancia
El exjugador del Celta de Vigo y del Elche Pape Cheikh desveló este miércoles en una entrevista con 'Post United' que uno de sus mejores amigos le drogó en su día para firmar un poder general y poder comprar terrenos y vehículos a su nombre.
"Uno de mis mejores amigos de pequeño, vivimos juntos, me drogó y me hizo firmar un papel que era un poder general mío. Y con eso se compró dos locales y un BMW M4 muy caro", desveló el ahora futbolista del Promesas EDF de la liga Preferente La Rioja.
A sus 28 años Cheikh disfruta del fútbol alejado del foco, pero en su día llegó a jugar dos temporadas en Primera con el Celta, club del que era canterano, antes de marcharse al filial del Olympique de Lyon, llegando a debutar con el primer equipo en 2017. Tras tres años en Francia, regresó al Celta y pasó por diferentes clubs antes de recalar en el Elche, donde solo jugó dos partidos (35 minutos) con Pablo Machín y Beccacece.
"Cuando me enteré fue en el mismo notario, que fui después de muchos meses por otro tema. Y me conoció y me dijo 'tú estuviste aquí una vez'. Y le dije 'no, nunca'. Y me dijo 'espera, voy a llamar a mi padre'. No me enteré de nada, te lo juro", contaba el ex del Celta.
Y fue el padre del notario quien desveló al jugador senegalés que había "firmado un poder general": "Me dijo: '¿Sabes que has firmado un poder general? Mi hijo te preguntó 10 veces antes si querías firmarlo y tú solo decías 'firma y calla que estoy cansado, quiero ir a dormir' '. No me enteré de nada, te lo juro".
Sin embargo, Pape Cheikh no presentó denuncia: "No le denuncié por sus padres, porque me han dado de comer y pasé muchas navidades en su casa y no quería meterlo en la cárcel. Llegamos a un acuerdo que él pagaba todos los meses al banco, pero yo ya había perdido mucho dinero".
"Tienes que vivirlo, porque te pega una hostia aquí en la cabeza que dices 'es que no puede ser, ¿qué hago ahora?'. No podía seguir jugando al fútbol con eso. Tenía que venir a limpiar todo y empezar de cero", concluyó en su entrevista con 'Post United'.
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